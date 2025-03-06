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Бонус за швидкість: Рада пропонує велику знижку на штрафи від ТЦК

Автор
Кароліна Терещенко
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Військовий облік
Військовий облік. Фото Колаж "Телеграфу"

Замість 17 тисяч можна заплатити всього 8,5

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №12093, який передбачає спрощення процедури адміністративного штрафування військовозобов’язаних. Одним із ключових нововведень є можливість сплатити штраф зі знижкою 50%, якщо військовозобов’язаний добровільно визнає порушення та звернеться до ТЦК.

Це стосується громадян, які не оновили свої персональні дані у реєстрі "Оберіг" у встановлений законом 60-денний термін. Про це розповідає Судово-юридична газета.

Згідно з чинним законодавством, за таке порушення передбачений штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Проте новий законопроєкт дозволяє військовозобов’язаним самостійно звернутися до ТЦК та сплатити лише 8 500 грн – половину мінімального розміру штрафу.

За офіційними даними, понад 6 мільйонів громадян досі не уточнили свої мобільні номери, електронну пошту та актуальну адресу проживання. Відсутність цієї інформації ускладнює процес мобілізації, а також роботу територіальних центрів комплектування.

Для спрощення процесу автори законопроєкту пропонують впровадити можливість онлайн-сплати штрафу через застосунок "Резерв+". Також передбачено, що розгляд справи зможе відбуватися без особистої присутності громадянина – достатньо подати заяву про визнання порушення.

На думку ініціаторів законопроєкту, його ухвалення дозволить прискорити оновлення персональних даних, розвантажити роботу ТЦК та зробити механізм адміністративного покарання більш лояльним і ефективним.

Тепер рішення щодо ухвалення цього законопроєкту залишається за Верховною Радою. Якщо депутати підтримають його, нові правила можуть запрацювати вже найближчим часом.

Раніше "Телеграф" писав, коли штраф від ТЦК вважається законним. Є три статті КУпАП, за якими вас можуть оштрафувати.

Теги:
#Мобілізація #Резерв+ #Штраф від ТЦК