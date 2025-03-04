За таке штрафують. Як відновити загублений військовий квиток

За перше порушення доведеться заплатити до 50 неоподатковуваних мінімумів

Втрата або псування військово-облікового документа (ВОД) тягне за собою адміністративну відповідальність. Недбале поводження з військовим квитком може обернутися не лише фінансовими санкціями, а й ускладненим процесом його відновлення.

"Телеграф" розповідає, які штрафи за втрату документа. Відповідно до ст. 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо військовозобов’язаний, призовник або резервіст залишається без військового квитка через недбалість або свідоме псування, він може отримати штраф:

Перше порушення – від 510 до 850 гривень (30-50 неоподатковуваних мінімумів).

Повторне порушення в особливий період – від 850 до 1700 гривень (50-150 неоподатковуваних мінімумів).

Коли можливе відновлення військового квитка

Повторна видача військово-облікового документа можлива у таких випадках:

непридатність до використання через пошкодження;

втрата через стихійне лихо;

крадіжка або інші форс-мажорні обставини;

зміна прізвища, імені або по батькові власника.

Що потрібно для відновлення документа

Щоб отримати новий військовий квиток, необхідно подати наступні документи:

заяву або рапорт із поясненням обставин втрати;

паспорт громадянина України;

фотографію 3х4;

залишки пошкодженого документа (за наявності);

витяг з наказу про службове розслідування (якщо документ був втрачений на службі);

довідку з поліції про подання заяви щодо крадіжки (у разі викрадення).

Остаточне рішення про повторну видачу військового квитка ухвалює керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Раніше "Телеграф" писав, як згенерувати військово-обліковий документ у "Резерв+". Для початку застосунок потрібно завантажити для iOS застосунок доступний в App Store, для Android — у Google Play. Після встановлення необхідно авторизуватись.