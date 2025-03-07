Форма не для всех. Как штрафуют за незаконное ношение военной одежды

Только пять категорий украинцев могут одеваться в "пиксель"

Носить военную форму в Украине могут только некоторые субъекты. Согласно действующему законодательству, ношение военной одежды гражданам, не имеющим на это права, является административным правонарушением.

Независимо от того, речь идет о полном военном комплекте или отдельных его элементах со знаками различения, их незаконное ношение является нарушением закона. Если такое правонарушение повторится в течение года, наказание будет более жестким, пишут Факты ICTV.

Кто имеет право носить военную форму

Носить военную форму могут только:

военнослужащие ВСУ и других военных формирований;

военнообязанные при прохождении собрания;

резервисты;

курсанты военных вузов и лицеисты;

люди, уволенные в запас или отставку с правом ношения формы.

Если же гражданское лицо надело военную форму или даже элементы одежды со знаками различения, ее могут оштрафовать.

Какой штраф грозит нарушителям

В 2019 году в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) была внесена статья 186-8, устанавливающая ответственность за незаконное ношение военной формы. Она четко определяет, что использование военной одежды со знаками различения Вооруженных сил Украины или других военных формирований лицами, не имеющими на это права, считается правонарушением.

За первое нарушение можно получить штраф от 2550 до 3400 грн с конфискацией формы. За повторное нарушение в течение года: штраф до 6800 грн или общественные работы (30-40 часов).

Даже футболка в "пикселе" или камуфляжная одежда могут стать поводом для проверки полицией. В случае выявления нарушения правоохранители задерживают человека для установления его личности и оформления необходимых документов.

Ранее "Телеграф" писал, как оштрафуют мужчину, если тот потерял военный билет. За первое нарушение придется заплатить до 50 не облагаемых налогом минимумов.