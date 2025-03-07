Військовий квиток у "Резерв+": як отримати та оновлювати документ

Сервіс дозволяє не лише переглянути військово-облікові дані

Застосунок "Резерв+" відкриває нові можливості для військовозобов’язаних громадян. Тепер отримати копію військово-облікового документа можна без відвідування територіального центру комплектування (ТЦК) — усе доступно онлайн.

Електронний військовий квиток має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант, що значно спрощує доступ до необхідної інформації. "Телеграф" розповідає, як отримати електронний військовий квиток.

Для генерації цифрового військового документа необхідно виконати такі кроки:

Завантажити застосунок, для iOS — в App Store, для Android — у Google Play.

Авторизуватись через BankID.

Підтвердити особисті дані — номер телефону, адресу проживання, електронну пошту.

Перевірити синхронізацію з реєстром "Оберіг" (застосунок автоматично отримує інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів).

Після цього згенерувати документ, у якому будуть такі дані:

ПІБ, дату народження, ІПН;

наявність бронювання або відстрочки;

результати медичної комісії та придатність до служби;

військово-облікову спеціальність.

Щоб оновити військовий квиток у застосунку, потрібно натиснути на три крапки та обрати функцію "Оновити документ".

Нагадуємо, що сервіс "Резерв+" дозволяє:

оновлювати персональні дані без необхідності відвідувати ТЦК;

отримувати електронні копії військових документів;

відстежувати статус мобілізації чи відстрочки;

оформлювати відстрочку для певних категорій громадян (людей з інвалідністю, студентів, аспірантів, багатодітних батьків).

Раніше "Телеграф" писав, що отримати направлення на військово-лікарську комісію тепер можна без необхідності особистого візиту до ТЦК. Нова функція у застосунку "Резерв+" дозволяє подати запит онлайн, що значно спрощує процес проходження ВЛК.