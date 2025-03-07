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Військовий квиток у "Резерв+": як отримати та оновлювати документ

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Військовий облік
Військовий облік. Фото Колаж "Телеграфу"

Сервіс дозволяє не лише переглянути військово-облікові дані

Застосунок "Резерв+" відкриває нові можливості для військовозобов’язаних громадян. Тепер отримати копію військово-облікового документа можна без відвідування територіального центру комплектування (ТЦК) — усе доступно онлайн.

Електронний військовий квиток має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант, що значно спрощує доступ до необхідної інформації. "Телеграф" розповідає, як отримати електронний військовий квиток.

Для генерації цифрового військового документа необхідно виконати такі кроки:

  • Завантажити застосунок, для iOS — в App Store, для Android — у Google Play.
  • Авторизуватись через BankID.
  • Підтвердити особисті дані — номер телефону, адресу проживання, електронну пошту.
  • Перевірити синхронізацію з реєстром "Оберіг" (застосунок автоматично отримує інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів).

Після цього згенерувати документ, у якому будуть такі дані:

  • ПІБ, дату народження, ІПН;
  • наявність бронювання або відстрочки;
  • результати медичної комісії та придатність до служби;
  • військово-облікову спеціальність.

Щоб оновити військовий квиток у застосунку, потрібно натиснути на три крапки та обрати функцію "Оновити документ".

Нагадуємо, що сервіс "Резерв+" дозволяє:

  • оновлювати персональні дані без необхідності відвідувати ТЦК;
  • отримувати електронні копії військових документів;
  • відстежувати статус мобілізації чи відстрочки;
  • оформлювати відстрочку для певних категорій громадян (людей з інвалідністю, студентів, аспірантів, багатодітних батьків).

Раніше "Телеграф" писав, що отримати направлення на військово-лікарську комісію тепер можна без необхідності особистого візиту до ТЦК. Нова функція у застосунку "Резерв+" дозволяє подати запит онлайн, що значно спрощує процес проходження ВЛК.

Теги:
#Мобілізація #Військовий квиток #Резерв+