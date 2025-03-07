Військовий квиток у "Резерв+": як отримати та оновлювати документ
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Сервіс дозволяє не лише переглянути військово-облікові дані
Застосунок "Резерв+" відкриває нові можливості для військовозобов’язаних громадян. Тепер отримати копію військово-облікового документа можна без відвідування територіального центру комплектування (ТЦК) — усе доступно онлайн.
Електронний військовий квиток має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант, що значно спрощує доступ до необхідної інформації. "Телеграф" розповідає, як отримати електронний військовий квиток.
Для генерації цифрового військового документа необхідно виконати такі кроки:
- Завантажити застосунок, для iOS — в App Store, для Android — у Google Play.
- Авторизуватись через BankID.
- Підтвердити особисті дані — номер телефону, адресу проживання, електронну пошту.
- Перевірити синхронізацію з реєстром "Оберіг" (застосунок автоматично отримує інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів).
Після цього згенерувати документ, у якому будуть такі дані:
- ПІБ, дату народження, ІПН;
- наявність бронювання або відстрочки;
- результати медичної комісії та придатність до служби;
- військово-облікову спеціальність.
Щоб оновити військовий квиток у застосунку, потрібно натиснути на три крапки та обрати функцію "Оновити документ".
Нагадуємо, що сервіс "Резерв+" дозволяє:
- оновлювати персональні дані без необхідності відвідувати ТЦК;
- отримувати електронні копії військових документів;
- відстежувати статус мобілізації чи відстрочки;
- оформлювати відстрочку для певних категорій громадян (людей з інвалідністю, студентів, аспірантів, багатодітних батьків).
Раніше "Телеграф" писав, що отримати направлення на військово-лікарську комісію тепер можна без необхідності особистого візиту до ТЦК. Нова функція у застосунку "Резерв+" дозволяє подати запит онлайн, що значно спрощує процес проходження ВЛК.