Чи зможете ви стати на військовий облік в іншій області

Громадянин автоматично знімається з обліку за попереднім місцем проживання

Військовозобов’язані українці зобов’язані перебувати на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Водночас громадяни, які проживають не за місцем офіційної реєстрації, можуть стати на облік за фактичним місцем проживання.

За інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, процедура зміни місця військового обліку складається з кількох кроків:

Звернутися до ТЦК та СП за місцем фактичного проживання та написати заяву на постановку на облік.

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) обов’язковою є довідка про реєстрацію як ВПО.

Після внесення даних до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних особа автоматично знімається з обліку за попереднім місцем проживання.

Щоб стати на військовий облік, потрібно зібрати пакет документів:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

військово-облікові документи (якщо є): військовий квиток або приписне посвідчення;

свідоцтво про народження;

документи про сімейний стан (свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей);

документи про освіту, що підтверджують рівень навчання (атестат, диплом бакалавра чи магістра);

дві фотокартки розміром 3×4.

Нагадуємо, що штрафом караються порушення правил військового обліку. До адміністративної відповідальності можуть притягнути громадян, які досягли відповідного віку, але не стали на облік у ТЦК та СП за місцем проживання. Штраф можна отримати за несвоєчасне оновлення даних – зміна місця проживання, роботи, сімейного стану чи інших важливих даних без відповідного повідомлення ТЦК за місцем обліку.

Раніше "Телеграф" писав, за порушення військового обліку — штраф. Скільки доведеться платити у березні.