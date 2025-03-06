Коли можна не йти по повістці в ТЦК: є всього три причини
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Неявка без поважної причини вважається адміністративним порушенням
Якщо військовозобов’язаний отримав повістку, він зобов’язаний прибути до територіального центру комплектування (ТЦК) у визначений день та час. Однак у деяких випадках громадяни можуть мати законні причини для неявки.
Що робити в такій ситуації та які наслідки можуть бути, пояснив юрист практики військового права Ярослав Звоненко в коментарі для РБК-Україна. Згідно з пунктом 23 Постанови Кабміну № 560 від 16 травня 2024 року, існують конкретні причини, які визнаються поважними для неприбуття за повісткою:
- хвороба або стан здоров’я, що унеможливлює візит;
- стихійні лиха, бойові дії або інші непереборні обставини;
- смерть близького родича, у тому числі батьків, дружини/чоловіка, дітей, рідних братів і сестер, дідусів та бабусь.
Однак сам факт наявності причини не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку повідомити про це.
Які дії слід зробити, щоб уникнути штрафу
Юрист наголошує: громадянин повинен повідомити про причину неприбуття не пізніше ніж через три дні після дати виклику. А після завершення обставин, що заважали, він зобов’язаний з’явитися до ТЦК протягом семи днів.
Якщо ж військовозобов’язаний не прибув у встановлений термін і не пояснив відсутність, це розцінюється як порушення правил військового обліку. Таке порушення передбачає штраф від 17 000 до 25 500 грн відповідно до статей 210 та 210-1 КУпАП, пояснює юрист.
Чи потрібно чекати повторної повістки
Правознавець звертає увагу, що повторна повістка не є обов’язковою для притягнення до відповідальності.
"Для фіксації порушення та притягнення до відповідальності направлення повторної повістки не є обов’язковим, хоча на практиці деякі ТЦК та СП фіксують порушення тільки після другої або третьої повістки, але законодавство дозволяє зробити це і після першої", — зазначив Ярослав Звоненко.
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