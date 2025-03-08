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В Україні водиться зелений червонокнижний дятел: як виглядає пташка та де можна її побачити

Автор
Катерина Шполянська
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Жовна зелена
Жовна зелена. Фото Колаж "Телеграфу"

На відміну від інших дятлів, жовна зелена шукає їжу здебільшого на землі, харчуючись мурахами.

Жовна зелена, або дятел зелений (Picus viridis), є рідкісним птахом, занесеним до Червоної книги. Загальна чисельність цього виду в Україні становить від 500 до 800 пар, і він спостерігається переважно на Поліссі та в Дунайському біосферному заповіднику.

Раніше жовна зелена також гніздувалася в Лісостепу. Але тепер її чисельність зменшилася через різні екологічні фактори.

Середовище існування

Жовна зелена оселяється в листяних і мішаних лісах, особливо в річкових долинах. Вона надає перевагу напіввідкритим ландшафтам, таким як сади та парки. Цей вид птаха нечасто трапляється у хвойних лісах, оскільки йому потрібні великі земляні мурашники для живлення.

Зовнішній вигляд та особливості

Самець і самка жовни зеленої мають схоже забарвлення, але відрізняються деталями: у самця чорні "вуса" прикрашені червоною плямою. Дорослі птахи мають оливково-зелене забарвлення з червоною "шапочкою" на голові та білувато-зеленкувато-сірий низ.

Гніздування жовної зеленої відбувається з квітня по червень. Самка відкладає 4-7 яєць, які висиджуються протягом близько двох тижнів. Обидва батьки беруть участь у висиджуванні яєць та годуванні пташенят. Пташенята залишаються в гнізді близько трьох тижнів після вилуплення.

Харчування

На відміну від інших дятлів, жовна зелена шукає їжу переважно на землі. Її раціон складається в основному з мурах і їхніх лялечок, але також може включати плоди вишень, черешень і шовковиці.

Причини скорочення чисельності

Чисельність жовни зеленої в Україні зменшується через:

  • вирубування лісів;
  • використання пестицидів;
  • конкуренцію за місця гніздування з іншими видами дятлів, такими як жовна сива.

Ці фактори призвели до значного скорочення популяції, особливо в Східному Поліссі. Там чисельність зменшилася майже в три рази за останні десятиліття.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в Україні зникають чорні лелеки. Сьогодні побачити цього птаха – велика удача.

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#Україна #Червона книга #Птахи #Дятел #Тварини