В Украине водится зеленый краснокнижный дятел: как выглядит птица и где ее можно увидеть

В отличие от других дятлов, желвака зеленая ищет пищу в большинстве своем на земле, питаясь муравьями.

Дятел зеленый (Picus viridis), является редкой птицей, занесенной в Красную книгу. Общая численность этого вида в Украине составляет от 500 до 800 пар, и он наблюдается преимущественно в Полесье и в Дунайском биосферном заповеднике.

Ранее желвака зеленая также гнездилась в лесостепи. Но теперь ее численность уменьшилась из-за разных экологических факторов.

Среда обитания

Дятел зеленый поселяется в лиственных и смешанных лесах, особенно в речных долинах. Он предпочитает полуоткрытые ландшафты, такие как сады и парки. Этот вид птиц нечасто встречается в хвойных лесах, поскольку ему нужны крупные земляные муравейники для питания.

Внешний вид и особенности

Самец и самка зеленого дятла имеют схожую окраску, но отличаются деталями: у самца черные "усы" украшены красным пятном. Взрослые птицы носят оливково-зеленое оперение с красной "шапочкой" на голове и беловато-зелено-серый низ.

Гнездование зеленого дятла происходит с апреля по июнь. Самка откладывает 4-7 яиц, которые высиживаются около двух недель. Оба родителя принимают участие в высиживании яиц и кормлении птенцов. Птенцы остаются в гнезде около трех недель после вылупления.

Питание

В отличие от других дятлов, зеленый ищет пищу преимущественно на земле. Его рацион состоит в основном из муравьев и их куколок, но также может включать плоды вишен, черешней и шелковицы.

Причины сокращения численности

Численность зеленого дятла в Украине уменьшается из-за:

вырубка лесов;

использование пестицидов;

конкуренцию за места гнездования с другими видами дятлов, такими как желвака седая.

Эти факторы привели к значительному сокращению популяции, особенно в Восточном Полесье. Там численность уменьшилась почти в три раза в последние десятилетия.

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