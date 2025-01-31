Побачити цього птаха – велика удача. Чому в Україні зникають чорні лелеки

Як живе рідкісний птах в українських лісах

Чорний лелека – один із найзагадковіших птахів України, якого можна зустріти в незайманих лісах Полісся та Карпат. Маючи популяцію лише 400-450 пар, цей червонокнижний вид став справжнім символом дикої природи та показником здоров'я екосистем.

Збереження популяції цього виду потребує комплексного підходу, включаючи захист лісів, контроль меліоративних робіт та створення заповідних зон. Адже, на відміну від свого білого родича, чорний лелека уникає людських поселень, обираючи для життя найвіддаленіші куточки лісів.

Особливості життя чорного лелеки

Чорний лелека віддає перевагу маловідвідуваним лісам, де гніздується на старих деревах на висоті 6-20 метрів. Гнізда можуть використовуватись протягом багатьох років, а кладка складається з 2-6 яєць, які насиджують обидва батьки протягом 35-45 діб. Пташенята починають літати приблизно у двомісячному віці.

Цей вид харчується переважно тваринною їжею: рибою, земноводними, комахами та іноді дрібними гризунами. Чорний лелека відрізняється від білого лелеки своєю обережністю та потайливістю.

Географічне поширення

Основні регіони гніздування чорного лелеки в Україні включають:

Полісся: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області;

Карпати: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Останнім часом чорні лелеки почали гніздитися навіть у лісостеповій зоні. У світі налічується близько 20 тисяч гніздових пар цього виду.

Охорона та збереження

Чорний лелека занесений до Червоної книги України та охороняється міжнародними природоохоронними угодами. Основними загрозами для цього виду є осушувальні меліорації, порушення гідрологічного балансу, браконьєрство та низький рівень екологічної свідомості людей.

У 2018 році було затверджено "План дій щодо збереження чорного лелеки в Україні", що передбачає заходи для охорони цього виду. Збереження чорного лелеки є важливим завданням для екології України, оскільки цей птах є показником здоров'я екосистеми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цього червонокнижного "гостя" помітили на Булахівському лимані. Але, на жаль, популяція чорного лелеки в Україні й далі стрімко скорочується.