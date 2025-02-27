Сьогодні її майже не побачиш: чому зелена ящірка зникає в Україні

Ця яскрава рептилія страждає від антропогенного впливу, надмірного вилову та кліматичних змін

В це складно повірити, але зелена ящірка (Lacerta viridis) — один з найрідкісніших і вразливих видів України, який перебуває під загрозою зникнення. Цей вид є одним з двох представників свого роду в Україні й наразі перебуває під охороною

Основними причинами зменшення чисельності зеленої ящірки є антропогенна трансформація місць проживання, застосування пестицидів, хижацький вилов і надто холодні зими. Ці фактори призводять до фрагментації популяцій і зниження їхньої життєздатності.

Актуальний статус та чисельність

Зелена ящірка внесена до Червоної книги України через свій вразливий статус. Чисельність виду варіюється залежно від регіону, але загалом вона значно знижується. Наприклад, в околицях Черкас спостерігається лише 1–2 особини на 1 км маршруту, а в Дніпропетровській області — від 0,01 особини на гектар до 3–35 особин на кілометр.

Біологічні особливості та наукове значення

Зелена ящірка активна з середини березня до кінця жовтня. Це дуже рухлива рептилія, яка добре бігає, стрибає і лазить по деревах і кущах, а також плаває. Ящірка ховається у норах, порожнинах під корінням дерев та інших укриттях. Її дієта складається з комах, павуків, рідше — мокриць, молюсків та інших дрібних тварин.

Дорослі самці зеленої ящірки можуть сягати загальної довжини понад 38 см. Характерними ознаками є довгий хвіст (приблизно вдвічі довший за тулуб) і довга задня ступня (перевищує довжину голови). Дорослі особини зверху яскраво- або темно-зелені з чорними крапками, нижня поверхня тіла яскраво-жовта, а горло — блакитне або синє. Молоді особини мають бурувате забарвлення зверху і білувате знизу.

Захист та охорона

Зелена ящірка перебуває під охороною Бернської конвенції (додаток ІІ) і охороняється в кількох заповідних територіях України, таких як Канівський природний заповідник, національний природний парк "Подільські Товтри" та регіональний ландшафтний парк "Гранітно-степове Побужжя". Однак, для ефективної охорони цього виду необхідно розширити заповідну мережу та посилити боротьбу з незаконним виловом і продажем зелених ящірок.

Зелена ящірка приносить користь сільському і лісовому господарству, знищуючи комах-шкідників. Однак, через її рідкість і вразливість, комерційне значення цього виду стає все меншим. Захист зеленої ящірки не тільки важливий для збереження біорізноманіття, але й для підтримки здоров’я екосистем України.

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