Зникають унікальні кажани України: нічний малюк з великими вухами під загрозою

Попри свої величезні вуха та унікальну здатність до ехолокації, ці загадкові нічні створіння потребують особливої охорони

Вухань австрійський (Plecotus austriacus) – це вид кажанів, що вирізняється своїми великими вухами. Ці рідкісні тварини перебувають під охороною в Україні, зокрема, в заповідниках Карпатського регіону, Розточчя, Поділля та Криму.

Загальні характеристики кажанів

Кажани – один з найзагадковіших рядів ссавців, що ведуть потаємний спосіб життя.

Більшість кажанів, зокрема ті, що мешкають в Україні, є комахоїдними. За добу кажан може з'їсти комах загальною вагою до 2/3 від власної ваги.

Кажани мають унікальну здатність до ехолокації, що дозволяє їм орієнтуватися та полювати в темряві, видаючи серії ультразвуків і сприймаючи відлуння.

Ці ссавці здатні до гіпотермії, щодня впадаючи в стан глибокого фізіологічного сну, знижуючи температуру тіла до температури довкілля.

Кажани народжують лише одне, рідко двоє малят.

При своїх малих розмірах, кажани живуть відносно довго, до 10-15 років, що компенсує їхню низьку плодючість.

Відпочивають кажани догори ногами, умостившись у щілини скель, дерев або зачепившись кігтями за виступи.

Загроза зникнення та охоронний статус

Вухань австрійський має природоохоронний статус "Рідкісний" в Україні. Загальна чисельність виду вкрай низька. Відомо лише близько 50-70 знахідок, що становить до 1% усіх облікованих кажанів. Загальний розмір популяції оцінюється в кілька тисяч особин. Серед причин зміни чисельності скорочення площі старих лісів та знищення дуплистих дерев.

Важливим заходом для збереження виду є створення великих заповідних масивів у зоні широколистяних лісів Карпат і Поділля. А також належна охорона підземних місцезнаходжень.

Охорона та піклування

Якщо ви побачите вуханя австрійського, не варто лякатися, адже ця тварина, найімовірніше, налякана ще більше і потребує піклування. Важливо пам'ятати про необхідність збереження їхнього природного середовища існування та захисту від факторів, що загрожують їхньому виживанню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що унікальні птахи Карпат також борються за виживання. Вони жили ще за часів мамонтів.