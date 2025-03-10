Для чого в СРСР в потягах до чаю додавали соду - причина здивує

Чай в поїздах був у підсклянниках

В СРСР, якісні продукти були дефіцитом, а те, що продавалося, зазвичай було низької якості. Люди вигадували різні хитрощі, щоб покращити смак продуктів.

"Телеграф" розповідає, як провідниці в ті часи готували чай пасажирам. В потягах в чай для пасажирів додавали соду, щоб зробити його смачнішим. Річ у тім, що в ті часи сухої чайної заварки для приготування напою для пасажирів видавали в обріз. При цьому, однією з "традицій" Радянського Союзу було "привласнювати" на робочому місці все, що тільки можна, тому заварки не вистачало на приготування нормального чаю.

Щоб напій не був без смаку, запаху, та кольору, провідниці додавали в нього трішки питної соди. Гідрокарбонат натрію (хімічна назва соди), в невеликих кількостях робить чай яскравішим за смаком та кольором. В результаті чай нібито виходив трохи кращим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що насправді приховували в СРСР під етикеткою "березовий сік". За підрахунками, щоб задовольнити потребу в цьому напої потрібно було понад вісім мільйонів дерев. Тому сік розбавляли водою та додавали цукор та лимонну кислоту.