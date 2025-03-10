Для чего в СССР в поездах в чай добавляли соду – причина удивит

Чай в поездах был в подстаканниках

В СССР качественные продукты были дефицитом, а то, что продавалось, обычно было низкого качества. Люди придумывали разные уловки, чтобы улучшить вкус продуктов.

"Телеграф" рассказывает, как проводницы в те времена готовили чай пассажирам. В поездах в чай для пассажиров добавляли соду, чтобы сделать его вкуснее. Дело в том, что в ту пору сухой чайной заварки для приготовления напитка для пассажиров выдавали в обрез. При этом одной из "традиций" Советского Союза было "присваивать" на рабочем месте все, что только можно, поэтому заварки не хватало на приготовление нормального чая.

Чтобы напиток не был без вкуса, запаха и цвета, проводницы добавляли в него немного питьевой соды. Гидрокарбонат натрия (химическое название соды) в небольших количествах делает чай ярче по вкусу и цвету. В результате напиток якобы получался лучше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что действительно скрывали в СССР под этикеткой "березовый сок". По подсчетам, чтобы удовлетворить потребность в этом напитке, нужно было более восьми миллионов деревьев. Поэтому сок разбавляли водой и добавляли сахар и лимонную кислоту.