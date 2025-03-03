Раритетний лічильник з СРСР продають за смішні гроші (фото)

Має оригінальну коробочку та інструкцію

У мережі наразі продається чимало дивних та старих речей з СРСР. Так, до прикладу, по доволі низькій ціні можна придбати оригінальний радянський електролічильник.

Відповідне оголошення розміщене на сайті з продажу вживаних товарів. В оголошенні вказано, що лічильник новий і не експлуатувався.

Як видно на фото, він має ідеальний стан: без подряпин, потертостей та тріщин. Продається лічильник у рідній коробочці з інструкцією.

"Електролічильник типу СО-2. СРСР. 1956 рік. Литовська РСР, Вільнюс", — йдеться у повідомлені.

Вартість лічильника складає до аукціону 420 грн, а після 400 грн. Зауважимо, що цей прилад робочій, за словами продавця.

Додамо, що лічильник СО-2 — традиційна модель однофазного електролічильника індукційного типу. Проте зараз у будинках використовуються більш сучасні моделі, але ці також зустрічаються.

Нагадаємо, що наразі також продають культові радянські парфуми. Раритетні парфуми "ELVA" можна придбати за 1000 грн. Є варіант за більш доступною ціною — "Красная Москва" за 400 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають кахель з акваріумними рибками часів СРСР за ціною нового телефона.