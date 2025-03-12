Відстрочка від мобілізації: хто має повернутися в Україну і підтвердити статус

Юристи визнають, що система недосконала

Відстрочка від мобілізації – це не карт-бланш на необмежене перебування військовозобов’язаного українця за кордоном, а статус, який потребує регулярного підтвердження. Цей документ потрібно поновлювати щоразу, коли в Україні подовжують воєнний стан і мобілізацію, тобто кожні 90 днів.

Про в коментарі "Телеграфу" розповів адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов. Він пояснив: якщо ви плануєте тривале перебування за межами держави, варто це враховувати.

Більше читайте у публікації: ""За кордоном не дістануть?" ТОП-4 міфи про військовий обов'язок українців в еміграції".

Навіть найповажніша причина для відстрочки не звільняє від необхідності час від часу перетинати кордон у зворотному напрямку.

— Людям, які мають відстрочку, все одно іноді надсилають виклик до військкомату, просто щоб вони з’явилися. Людина може лікувати дитину за кордоном, і офіційно має право на виїзд. Але їй доводиться повертатися, витрачати купу грошей і часу, щоб приїхати до ТЦК. І що відбувається далі? Людина приходить до ТЦК, а вони просто кивають: "Так, бачимо, відстрочка дійсна, можете йти", — говорить юрист.

Система недосконала, однак вона працює саме таким чином.

Наразі оформити відстрочку онлайн можуть лише три категорії:

1) багатодітні батьки, які мають від трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі;

2) студенти, аспіранти, докторанти;

3) люди з інвалідністю з актуальними посвідченнями.

Нагадаємо, раніше Роман Лихачов пояснив "Телеграфу", чи може ТЦК надсилати повістки особам, які виїхали за кордон.