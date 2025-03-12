Отсрочка от мобилизации: кто должен вернуться в Украину и подтвердить статус

Юристы признают, что система несовершенна

Отсрочка от мобилизации – это не карт-бланш на неограниченное пребывание военнообязанного украинца за границей, а статус, требующий регулярного подтверждения. Этот документ нужно обновлять каждый раз, когда в Украине продлевают военное положение и мобилизацию, то есть каждые 90 дней.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев. Он объяснил, что если вы планируете длительное пребывание за пределами государства, стоит это учитывать.

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Даже самая уважительная причина для отсрочки не освобождает от необходимости время от времени пересекать границу в обратном направлении.

— Людям, имеющим отсрочку, все равно иногда посылают вызов в военкомат, просто чтобы они явились. Человек может лечить ребенка за границей и официально имеет право на выезд. Но ему приходится возвращаться, тратить кучу денег и времени, чтобы приехать в ТЦК. И что происходит дальше? Человек приходит в ТЦК, а они просто кивают: "Да, видим, отсрочка действительна, можете идти", — говорит юрист.

Система несовершенна, однако она работает именно так.

Оформить отсрочку онлайн могут только три категории:

1) многодетные отцы, имеющие от трех несовершеннолетних детей в общем браке;

2) студенты, аспиранты, докторанты;

3) люди с инвалидностью с актуальными удостоверениями.

Напомним, ранее Роман Лихачев объяснил "Телеграфу", может ли ТЦК присылать повестки выехавшим за границу лицам.