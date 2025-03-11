Чи дають відстрочку від мобілізації, якщо дружина вагітна: що говорить закон

Юристи розповіли, які документи варто підготувати

Відстрочку від мобілізації чоловік може отримати через сімейні обставини. Питання щодо отримання звільнення від призову у разі вагітності дружини викликає багато запитань.

Детальніше про це розповіли юристи компанії "INSEININ". Як зазначають фахівці, відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов’язані можуть отримати відстрочку на підставі певних сімейних обставин.

Проте вагітність дружини як окрема підстава для звільнення від мобілізації не зазначена. У законодавстві є інша норма — "необхідність постійного стороннього догляду". Якщо вагітність супроводжується ускладненнями, що вимагають постійної уваги та підтримки, чоловік може претендувати на відстрочку. Це може стосуватися випадків, коли:

дружина має серйозні медичні ускладнення та потребує постійного догляду;

у родині вже є неповнолітні діти, які потребують турботи.

Таким чином, сам факт вагітності не є автоматичною підставою для відстрочки.

Як отримати відстрочку

Щоб отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку з вагітністю дружини, для початку необхідно зібрати документи:

довідка з медичного закладу про вагітність (із зазначенням терміну та можливих ускладнень);

медичний висновок про стан дружини — потребу у догляді (у разі ускладнень);

довідка про склад сім’ї або свідоцтво про шлюб;

документи, що підтверджують наявність неповнолітніх дітей (свідоцтва про народження).

Потім потрібно подати заяву до ТЦК та СП за місцем обліку. Після розгляду документів комісія ТЦК приймає рішення про надання або відмову у відстрочці. У разі відмови чоловік має право оскаржити рішення у судовому порядку.

Юристи додали, що вагітність дружини не є однозначною підставою для звільнення від мобілізації. Проте, якщо вагітність супроводжується медичними ускладненнями або в родині є обставини, що потребують постійного догляду з боку чоловіка, відстрочку можна отримати. Важливо уважно підготувати необхідні документи та чітко обґрунтувати потребу у догляді при подачі заяви.

Раніше "Телеграф" писав, як оформити відстрочку від мобілізації по догляду за дружиною з інвалідністю. Заздалегідь потрібно підготувати пакет документів.