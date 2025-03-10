Аспірантів можуть мобілізувати, але не всіх. Хто має право на відстрочку

Контрактники можуть навчатися лише заочно

Відстрочка від мобілізації в Україні надається не всім студентам та науковцям. Однак зміни в законодавстві передбачають певні виключення для окремих категорій громадян.

У квітні 2024 року Верховна Рада України внесла поправки до законодавства, що регулює проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік. Серед ключових нововведень — можливість отримати відстрочку для аспірантів, пише 24 Канал.

Відстрочку від призову можуть отримати:

студенти вищих навчальних закладів віком до 30 років;

науковці з науковими званнями;

штатні викладачі вищих навчальних закладів;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;

здобувачі освіти, зараховані до інтернатури.

Втім, з 2025 року відстрочка надаватиметься лише аспірантам, які навчаються на бюджетній основі . Для контрактників залишається можливість заочної форми навчання, яка не гарантує звільнення від мобілізації.

Як підтвердити право на відстрочку

Для отримання відстрочки аспіранту потрібно зібрати наступний пакет документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення);

довідка про навчання за денною формою (форма 20);

повістка про виклик (якщо була видана).

Після збору документів необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримати офіційне підтвердження відстрочки.

Коли відстрочка може бути скасована

Відстрочка не діє в разі дострокового призову на основі особистої заяви або якщо аспірант здобуває військову чи суміжну з нацбезпекою професію. Також мобілізувати можуть під час щорічних оперативних відправлень.

Раніше "Телеграф" писав, хто не підлягає призову у 2025 році. Отримати відстрочку можна не лише за станом здоров'я, а й за особливими сімейними обставинами.