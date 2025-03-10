Аспірантів можуть мобілізувати, але не всіх. Хто має право на відстрочку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Контрактники можуть навчатися лише заочно
Відстрочка від мобілізації в Україні надається не всім студентам та науковцям. Однак зміни в законодавстві передбачають певні виключення для окремих категорій громадян.
У квітні 2024 року Верховна Рада України внесла поправки до законодавства, що регулює проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік. Серед ключових нововведень — можливість отримати відстрочку для аспірантів, пише 24 Канал.
Відстрочку від призову можуть отримати:
- студенти вищих навчальних закладів віком до 30 років;
- науковці з науковими званнями;
- штатні викладачі вищих навчальних закладів;
- педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;
- здобувачі освіти, зараховані до інтернатури.
Втім, з 2025 року відстрочка надаватиметься лише аспірантам, які навчаються на бюджетній основі. Для контрактників залишається можливість заочної форми навчання, яка не гарантує звільнення від мобілізації.
Як підтвердити право на відстрочку
Для отримання відстрочки аспіранту потрібно зібрати наступний пакет документів:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення);
- довідка про навчання за денною формою (форма 20);
- повістка про виклик (якщо була видана).
Після збору документів необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримати офіційне підтвердження відстрочки.
Коли відстрочка може бути скасована
Відстрочка не діє в разі дострокового призову на основі особистої заяви або якщо аспірант здобуває військову чи суміжну з нацбезпекою професію. Також мобілізувати можуть під час щорічних оперативних відправлень.
Раніше "Телеграф" писав, хто не підлягає призову у 2025 році. Отримати відстрочку можна не лише за станом здоров'я, а й за особливими сімейними обставинами.