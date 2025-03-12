"Провісники війни" вперше за два роки піднялися в небо: що відомо про ці літаки РФ

Цей літак здатний перебувати в повітрі з дозаправкою більше 11 годин

В останні дні рідкісні російські літаки-розвідники ДРЛО А-50, які називають "літаючими радарами" і "провісниками війни", майже постійно перебувають у повітрі. Цікаво, що ворог не використав їх для виконання завдань близько двох років, і ось у березні 2025 року вони знову почали активно злітати з російських аеродромів.

На озброєнні РФ стоїть близько 10-12 А-50 та А-50У, що робить їх одними з найцінніших літаків ВКС. "Телеграф" розповідає про те, в чому унікальність ДРЛО А-50, які характеристики мають ці літаки і які завдання вони покликані виконувати.

Для яких цілей використовується літак-розвідник ДРЛО А-50

Літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 був створений на Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі імені Берієва та надійшов на озброєння ВПС СРСР 1985 року. Разом із радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50.

За весь час експлуатації, ці літаки отримали тільки одну російську модернізацію до індексу А-50У і всі вони є іменними.

Суть роботи літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 полягає в контролі повітряного, наземного і надводного простору.

А-50 також відіграє ключову роль у випереджувальних ударах: він відстежує переміщення ворожих сил, наводить винищувачі і бомбардувальники на цілі та виявляє системи ППО противника.

Чому А-50 називають "провісником війни"

А-50 використовується для моніторингу повітряного простору та управління авіацією в реальному часі. Якщо такий літак з'являється поблизу кордонів або в зонах напруженості, то це часто розцінюють як ознаку можливого удару або проведення спецоперації.

В історії А-50 дійсно з'являвся перед початком бойових дій — під час операцій у Сирії він координував удари російських ПКС, а 2022 року А-50 фіксували біля кордонів України перед початком повномасштабної війни.

Коли у світі загострюється геополітична ситуація, А-50 нерідко піднімають у повітря для спостереження за військовою активністю інших країн. Його присутність сигналізує про високу готовність військ.

Через усе це поява А-50 часто сприймається як тривожний знак і його називають "провісником війни".

Технічні характеристики ДРЛО А-50:

Число місць: 5 членів екіпажу та 10 операторів радіотехнічного комплексу "Джміль"

Довжина: 48,27 м

Розмах крила: 50,5 м

Висота: 14,8 м

Площа крила: 300 м²

Нормальна злітна вага: 190 тонн

Швидкість: 800 км/год

Практична дальність: 7500 км

Тривалість польоту: максимальна без дозаправки 9,3 годин

Патрулювання на відстані 1000 км: без дозаправки 4 години, а з 1 дозаправкою — 7 годин.

Радіолокаційна станція "Джміль"

Літак легко впізнавати по величезному радарному диску, що обертається, на фюзеляжі. Цей диск діаметром 9 метрів містить потужну радіолокаційну систему "Джміль".

До складу комплексу входить апаратура документування і система засекреченої апаратури зв'язку і телекоду, апаратура командної лінії радіокерування, цифровий обчислювальний комплекс для наведення винищувачів (до 30 одиниць) і ракет на цілі, система активного запиту і відповіді з передачею команд або інформації цілевказівки перехоплювачам, апаратура знімання та моніторингу отриманої інформації, а також трикоординатна радіолокаційна станція (РЛС).

Крім радіотехнічного комплексу, на літаку є бортовий комплекс оборони із засобами активної і пасивної радіопротидії та системами постановки інфрачервоних перешкод. Вся апаратура літака А-50У важить близько 20 тонн.

Виявлення цілей літаком А-50

Літак А-50У виявляє балістичні ракети на відстані до 800 км, а стратегічні бомбардувальники (типу Боїнг B-52) на дальності до 650 км.

РЛС "Джміль" використовує метровий діапазон хвиль, що дає змогу виявляти навіть малопомітні літаки (стелс), як-от американські F-22 і F-35, незважаючи на їхні технології скритності.

Крилаті ракети типу Storm Shadow або SCALP-EG — "Джміль" бачить на відстані до 215 км.

Наземні цілі, такі як установки ЗРК або ОТРК, а також групові цілі бронетехніки літак А-50У здатний виявити на дальності від 250 до 300 км.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого 2024 року в акваторії Азовського моря було знищено літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю не менше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня був збитий літак А-50, теж над Азовським морем.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що літаки в українському небі періодично фіксують радари, хоч повітряний простір над нашою країною закрито вже три роки. Наприклад, над західним регіоном України системи спостереження за польотами зафіксували два приватні літаки.