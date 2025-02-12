А чого ж не збили? У Польщі скаржаться, що російський Су-24МР порушив повітряний простір країни

Радіолокаційні системи польської армії спостерігали за польотом літака, а польські військові зв'язалися з російською стороною

У Польщі заявили, що російський літак-розвідник Су-24МР вдень 11 лютого порушив повітряний простір країни. Він залетів вглиб польської території на відстань 6,5 км та перебував у повітряному просторі 1 хвилину 12 секунд.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі. Зазначається, що борт вилетів з російського анклаву в Європі, Калінінградської області (колишня Східна Пруссія).

Радіолокаційні системи польської армії спостерігали за польотом літака, а польські військові зв'язалися з російською стороною. Там заявили, що був факт порушення польського повітряного простору та пояснили, що літак нібито зазнав збою навігаційної системи.

Заступниця речника Операційного командування Збройних сил Польщі Ева Злотницька, коментуючи інцидент в ефірі польського телеканалу TVN 24, заявила, що російський Су-24МР нібито здійснював планований тренувальний політ. Російська сторона офіційно не коментувала інцидент.

Су-24МР – радянський розвідувальний літак тактичного призначення, створений на базі фронтового бомбардувальника Су-24. Призначений для ведення комплексної розвідки вдень або вночі в радіусі до 400 км.

Зазначимо, що 24 листопада 2015 року Туреччина в аналогічних умовах збила російський літак Су-24, який протягом 5 хвилин порушував повітряний простір країни. Турецькі винищувачі F-16 протягом 5 хвилин 10 разів попередили росіян про порушення повітряного простору, після чого один з винищувачів запустив по Су-24 ракету. Збитий літак впав на території Сирії, обидва його пілоти були ліквідовані місцевими повстанцями.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова передати Києву свої винищувачі МІГ-29. Однак лише за умови, що союзники по Північноатлантичному альянсу забезпечать безпеку польського неба, доки країна не отримає нових літаків.

24 жовтня 2024 року тимчасовий повірений Польщі в Україні Петро Лукасевич заявив, що Варшава планує передати свої винищувачі МіГ-29 Україні. За його словами, у Польщі зараз є 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина протиповітряної оборони. Лукасевич уточнив, що це станеться тоді, коли країна отримає заміну від союзників, щоби посилити власну обороноздатність.