"Предвестники войны" впервые за два года поднялись в небо: что известо об этих самолетах РФ

Этот самолет способен находиться в воздухе с дозаправкой более 11 часов

В последние дни редкие российские самолеты-разведчики ДРЛО А-50, которые называют "летающими радарами" и "предвестниками войны", почти постоянно находятся в воздухе. Интересно, что враг не использовал их для выполнения задач около двух лет и вот в марте 2025 года они вновь начали активно взлетать с российских аэродромов.

На вооружении РФ стоит около 10-12 А-50 и А-50У, что делает их одними из самых ценных самолетов ВКС. "Телеграф" рассказывает о том, в чем уникальность ДРЛО А-50, какими характеристиками обладают эти самолеты и какие задачи они призваны выполнять.

Для каких целей используется самолет-разведчик ДРЛО А-50

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 был создан на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева и поступил на вооружение ВВС СССР в 1985 году. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

За все время эксплуатации, эти самолёты получили только одну российскую модернизацию до индекса А-50У и все они являются именными.

Суть работы самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 заключается в контроле воздушного, наземного и надводного пространства.

А-50 также играет ключевую роль в упреждающих ударах: он отслеживает перемещение вражеских сил, наводит истребители и бомбардировщики на цели и обнаруживает системы ПВО противника.

Почему А-50 называют "предвестником войны"

А-50 используется для мониторинга воздушного пространства и управления авиацией в реальном времени. Если такой самолет появляется вблизи границ или в зонах напряженности, то это часто расценивают как признак возможного удара или проведения спецоперации.

В истории А-50 действительно появлялся перед началом боевых действий — во время операций в Сирии он координировал удары российских ВКС, а в 2022 году А-50 фиксировали у границ Украины перед началом полномасштабной войны.

Когда в мире обостряется геополитическая ситуация, А-50 нередко поднимают в воздух для наблюдения за военной активностью других стран. Его присутствие сигнализирует о высокой готовности войск.

Из-за всего этого появление А-50 часто воспринимается как тревожный знак и "предвестник войны".

Технические характеристики ДРЛО А-50:

Число мест: 5 членов экипажа и 10 операторов радиотехнического комплекса "Шмель"

Длина: 48,27 м

Размах крыла: 50,5 м

Высота: 14,8 м

Площадь крыла: 300 м²

Нормальная взлётная масса: 190 тонн

Скорость: 800 км/ч

Практическая дальность: 7500 км

Продолжительность полёта: максимальная без дозаправки 9,3 часа

Патрулирование на удалении 1000 км: без дозаправки 4 часа, а с 1 дозаправкой — 7 часов.

Радиолокационная станция "Шмель"

Самолет легко узнаваем по огромному вращающемуся радарному диску на фюзеляже. Этот диск диаметром 9 метров содержит мощную радиолокационную систему "Шмель".

В состав комплекса входит аппаратура документирования и система засекреченной аппаратуры связи и телекода, аппаратура командной линии радиоуправления, цифровой вычислительный комплекс для наведения истребителей (до 30 единиц) и ракет на цели, система активного запроса и ответа с передачей команд или информации целеуказания перехватчикам, аппаратура съёма и мониторинга полученной информации, а также трехкоординатная радиолокационная станция (РЛС).

Кроме радиотехнического комплекса, на самолёте имеется бортовой комплекс обороны со средствами активного и пассивного радиопротиводействия и системами постановки инфракрасных помех. Вся аппаратура самолёта А-50У весит около 20 тонн.

Обнаружение целей самолетом А-50

Самолёт А-50У обнаруживает баллистические ракеты на расстоянии до 800 км, а стратегические бомбардировщики (типа Боинг B-52) на дальности до 650 км.

РЛС "Шмель" использует метровый диапазон волн, что позволяет обнаруживать даже малозаметные самолеты (стелс), такие как американские F-22 и F-35, несмотря на их технологии скрытности.

Крылатые ракеты типа Storm Shadow или SCALP-EG — "Шмель" видит на расстоянии до 215 км.

Наземные цели, такие как установки ЗРК или ОТРК, а также групповые цели бронетехники, самолёт А-50У способен обнаружить на дальности от 250 до 300 км.

Напомним, вечером 23 февраля 2024 года в акватории Азовского моря был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января, был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что самолеты в украинском небе периодически фиксируют радары, хотя воздушное пространство над нашей страной закрыто уже три года. К примеру, над западным регионом Украины системы наблюдения за полетами зафиксировали два частных самолета.