Над Львовом "засікли" пасажирський літак із Москви? Що відомо про загадковий рейс

Борт прямував до Туреччини

Літак із Росії, за даними радарів, нібито був помічений в українському небі. Попри закритий повітряний простір над Україною системи нерідко "фіксують" над нашою країною повітряні судна, через помилку моніторингових програм.

Як свідчать дані flightradar, пасажирський літак турецьких авіаліній (Turkish Airlines), рейс THY4GA, 6 березня дорогою з Москви до Стамбула (Туреччина) був зафіксований у повітряному просторі України. Повітряне судно нібито пролетіло над Львовом та областю.

Літак вилетів з аеропорту Внуково у столиці Росії та прямував до Стамбулу. Під час польоту він нібито зайшов у повітряний простір України.

Чому в українському небі фіксуються літаки

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України залишається закритим. Однак системи спостереження за повітряним рухом періодично фіксують цивільні повітряні судна над територією різних регіонів України. Це пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом.

Причин може бути кілька — передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки в роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої в роботі системи GPS. Крім того, це може бути пов'язане з інтенсивним застосуванням в ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як розповідав "Телеграф", раніше радари зафіксували у небі України пасажирський літак з Москви. Він нібито пролетів над Донбасом та залетів у Крим.