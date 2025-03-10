Над Україною знову зафіксували літаки? Що відомо про загадкові приватні борти

Це може мати кілька пояснень

Літаки в українському небі періодично фіксують радари, хоча повітряний простір над нашою країною закритий вже три роки. Над західним регіоном України системи спостереження за польотами зафіксували два приватні літаки.

Про це свідчать дані flightradar. Літаки нібито пролетіли над Закарпаттям. Країна реєстрації одного них — Чехія.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України залишається повністю закритим. Попри це системи спостереження за повітряним рухом нерідко фіксують цивільні повітряні судна над територією різних регіонів України. Це пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, насправді літаки над Україною не літають.

Існує кілька пояснень, чому над Україною фіксуються літаки — передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки в роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої в роботі системи GPS. Крім того, це може бути пов'язане з інтенсивним застосуванням в ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як розповідав "Телеграф", раніше радари зафіксували у небі України пасажирський літак з Москви. Він нібито пролетів над Донбасом та залетів у Крим.