Дев'ять дронів одночасно. В Росії атакували нафтоперекачувальну станцію

У Росії, як завжди, казали, що все збили.

Дев'ять безпілотників атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" у Тверській області Росії. Внаслідок удару пошкоджено операторний вузол зв'язку та електрощитову будівлю об'єкта.

За даними ASTRA, атака відбулася в ніч проти четверга, 13 лютого. Попри заяви російського міністерства оборони про "збиття" дронів, усі дев'ять безпілотників влучили у визначені цілі на території НПС "Андреаполь" ТОВ "Транснефть-Балтика" у селі Єрохіно. Інформації про постраждалих немає.

Джерела в СБУ підтвердили атаку на нафтоперекачувальну станцію. За їхніми даними, об'єкт тимчасово припинив роботу.

Нафтоперекачувальна станція з супутника

Це вже другий удар по НПС "Андреаполь" за останній місяць. Під час попередньої атаки 29 січня було пошкоджено дах будівлі зв'язку та операторської, зафіксовано розлив нафтопродуктів та загоряння. Тоді ж безпілотники атакували склад боєприпасів та військову частину у селищі Жовтневий Торопецького муніципального округу.

НПС "Андреаполь" є стратегічним об'єктом, створеним 1982 року для обслуговування нафтопроводу Сургут-Полоцьк. Зараз станція входить до системи Балтійської трубопровідної мережі-2 та забезпечує транспортування нафти.

Загалом протягом ночі з 13 на 14 лютого російське міністерство оборони заявляло про знищення 50 безпілотників: 41 — над Білгородською областю, 5 — над Воронезькою та 4 — над Ростовською. Також місцева влада повідомила про "ураження повітряної цілі" у Краснодарському краї, де зафіксовано загоряння сухої трави у Слов'янську-на-Кубані.

Також раніше "Телеграф" писав, що дрони ГУР атакували нафтобазу "Лукойл". На місці вибухів спалахнула сильна пожежа.