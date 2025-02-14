Дев'ять дронів одночасно. В Росії атакували нафтоперекачувальну станцію
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У Росії, як завжди, казали, що все збили.
Дев'ять безпілотників атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" у Тверській області Росії. Внаслідок удару пошкоджено операторний вузол зв'язку та електрощитову будівлю об'єкта.
За даними ASTRA, атака відбулася в ніч проти четверга, 13 лютого. Попри заяви російського міністерства оборони про "збиття" дронів, усі дев'ять безпілотників влучили у визначені цілі на території НПС "Андреаполь" ТОВ "Транснефть-Балтика" у селі Єрохіно. Інформації про постраждалих немає.
Джерела в СБУ підтвердили атаку на нафтоперекачувальну станцію. За їхніми даними, об'єкт тимчасово припинив роботу.
Це вже другий удар по НПС "Андреаполь" за останній місяць. Під час попередньої атаки 29 січня було пошкоджено дах будівлі зв'язку та операторської, зафіксовано розлив нафтопродуктів та загоряння. Тоді ж безпілотники атакували склад боєприпасів та військову частину у селищі Жовтневий Торопецького муніципального округу.
НПС "Андреаполь" є стратегічним об'єктом, створеним 1982 року для обслуговування нафтопроводу Сургут-Полоцьк. Зараз станція входить до системи Балтійської трубопровідної мережі-2 та забезпечує транспортування нафти.
Загалом протягом ночі з 13 на 14 лютого російське міністерство оборони заявляло про знищення 50 безпілотників: 41 — над Білгородською областю, 5 — над Воронезькою та 4 — над Ростовською. Також місцева влада повідомила про "ураження повітряної цілі" у Краснодарському краї, де зафіксовано загоряння сухої трави у Слов'янську-на-Кубані.
Також раніше "Телеграф" писав, що дрони ГУР атакували нафтобазу "Лукойл". На місці вибухів спалахнула сильна пожежа.