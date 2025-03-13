Starlink став "кров’ю" українських військових: ШІ розповів, як супутниковий інтернет змінює хід війни

Starlink став єдиним надійним способом зв’язку для військових

В Україні та за її межами останнім часом активно обговорюють тему супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. Ця система стала не просто технологічним проривом, а й справжньою артерією для ЗСУ у боротьбі з агресією РФ.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, чому Starlink настільки важливий для українських військових. Він також розібрав ключові аспекти, які роблять систему незамінною на фронті.

Всього ШІ зміг нарахувати сім переваг та недоліків "Старлінк" на фронті й розповів, чому Росія безсила проти нього.

Зв’язок там, де його немає

З початку повномасштабного вторгнення Росія цілеспрямовано знищує українські комунікаційні мережі – від вишок мобільного зв’язку до кабельних ліній. Starlink став єдиним надійним способом зв’язку для військових.

За даними українських офіційних осіб, 2023 року в країні могло працювати близько 42 тисяч терміналів "Старлінк". Вони забезпечували зв’язок як для військових, але й цивільних служб.

На фронті, де традиційні мережі недоступні, системи дозволяють командирам координувати дії, навіть перебуваючи в окопах чи віддалених селах.

Starlink як очі та вуха ЗСУ

Системи "Старлінк" активно використовують військові для роботи БПЛА – від розвідувальних до ударних.

Супутниковий інтернет забезпечує передачу відеопотоку в реальному часі та дає можливість операторам дронів бачити позиції супротивника, а також передавати координати артилерії.

До речі, у боях за Бахмут у 2023 році українські БПЛА, підключені до "Старлінку", допомагали виявляти російські укріплення. Це дало ЗСУ тактичну перевагу.

Чому Росія безсила проти Starlink

Російські військові застосовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб заглушити зв’язок ЗСУ. Своєю чергою Starlink, завдяки низькоорбітальним супутникам та шифруванню сигналу, стійкий до таких атак.

Зазначається, що у травні 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Росія посилила спроби перешкоджати Starlink на північному фронті біля Харкова, але система витримала завдяки поновленням від SpaceX. Така стійкість робить систему унікальним інструментом у цій війні.

Координація у реальному часі

Starlink дозволяє українським військовим обмінюватись даними миттєво — від текстових повідомлень до карт та наказів.

Наприклад, у ході контрнаступу у 2023 році на півдні України термінали Starlink, які були заховані у бронетехніці та командних пунктах, забезпечували зв’язок між підрозділами, коли радіостанції зазнавали перешкод.

Чому без Starlink "фронт розвалиться"

Зовсім недавно Ілон Маск заявляв, що"Starlink — це основа української армії" і якщо він відключить його, то "лінія фронту ЗСУ розвалиться". Хоча такі слова викликали бурхливу реакцію, ШІ вважає, що вони наголошують на реальності. Це пов’язано з тим, що Україна на сьогодні не має альтернативи цій системі.

Хоча і ведуться розробки власних систем зв’язку, Starlink залишається найшвидшим та найнадійнішим рішенням.

Залежність від Маска та США

Важливість Starlink має і зворотний бік – залежність від приватної компанії та її власника. У 2022 році компанія Маска спочатку сама фінансувала термінали, а вже з літа 2023 Пентагон взяв на себе ці витрати.

Водночас рішення Маска обмежити використання Starlink для наступальних операцій (наприклад, у Криму у 2022 році) викликало критику в Україні.

Можна сказати, що технологія, яка рятує життя, також залежить від зовнішніх гравців.

Російський "піратський" Starlink

Взимку 2024 року українська розвідка підтвердила, що росіяни почали використати тисячі терміналів Starlink в окупованих районах, купуючи їх через посередників у третіх країнах. Цей момент ускладнив завдання на фронті, оскільки супротивник отримав доступ до такої самої технології.

При цьому SpaceX блокує "піратські" термінали, коли виявляє їх, і це стало ще одним доказом незамінності Starlink у війні.

Висновок

Для українських військових система Starlink — це не просто зв’язок, а стратегічний інструмент, який впливає на хід війни. При цьому, залежність від однієї компанії нагадує про потребу шукати власні рішення.

Як сказав міністр Федоров, "Starlink — це кров нашої комунікаційної інфраструктури". І ця "кров" продовжує текти, підтримуючи боротьбу України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ілон Маск заявив, що українська армія критично залежить від Starlink і без нього "весь фронт обрушиться". Він також закликав запровадити санкції проти топ-10 українських олігархів, заявивши, що це нібито зупинить війну.