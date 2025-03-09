Ілон Маск зробив гучну заяву про війну в Україні та пригадав Starlink
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Останні заяви американського мільярдера обурили мережу
Американський підприємець Ілон Маск заявив, що його супутникова система є критично важливою для України. Він також закликав запровадити санкції проти топ-10 українських олігархів.
Про це він написав у соцмережі X, відповідаючи на коментар користувача. Маск наголосив, що українська армія залежить від Starlink, і без нього фронт "обвалиться".
"Я буквально викликав Путіна на дуель через Україну, а моя система Starlink є основою української армії. Весь їхній фронт обвалиться, якщо я її відключу", – написав Маск.
Він також заявив, що втомився від війни, яка, на його думку, триває безперспективно.
"Я втомився від багаторічної бійні в глухому куті, яку Україна неминуче програє", – додав він.
Його коментар з’явився у відповідь на зауваження користувача X, який закликав американського мільярдера не прикидатися, що Путін не є агресором, а Україна – не жертвою.
Раніше Маск висловив думку, що ситуація може змінитися, якщо Захід запровадить санкції проти українських олігархів:
"Запровадьте санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має маєтки в Монако, і це все припиниться негайно. Це ключ до головоломки", – написав він.
Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що США не натякали на можливе відключення системи, але Україна має бути готовою до будь-якого сценарію.
Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що країна вже має альтернативні супутникові системи, а очільник ГУР Кирило Буданов зазначав, що системної роботи щодо блокування Starlink в Україні не ведеться. Видання Financial Times також повідомило, що Європа веде переговори з чотирма компаніями щодо потенційної заміни Starlink.