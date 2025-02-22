США погрожують Україні відключенням Starlink

Штати продовжують шантажувати Україну

В США розглядають можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink компанії Ілона Маска. На такий крок адміністрація президента Дональда Трампа може піти, якщо Київ не погодиться підписати угоду про рідкісноземельні копалини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, обізнаних з питанням. За їхніми словами, як один з важелів тиску на Україну в питанні копалин, американські переговірники розглядають можливість відключення країни від Starlink.

Зазначається, що продовження доступу України до Starlink обговорювалося на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента. Про це також йшлося під час зустрічі між спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом і президентом України.

Американська сторона погрожує позбавити Україну можливості використовувати Starlink, якщо Київ не погодиться підписати угоду про свої корисні копалини. Це стало б дуже великою проблемою для фронту.

"Україна працює по Starlink. Він є дуже важливим для них. Втрата Starlink… стала б серйозним ударом", – сказав один зі співрозмовників видання.

Чому Starlink важливі на фронті

Зазначимо, військові активно використовують термінали супутникового зв'язку Starlink від компанії Space X Ілона Маска. Без них зв'язок на передовій був би просто неможливим.

Саме завдяки Starlink на фронті здійснюється координація, вони дають змогу контролювати оперативну обстановку. Термінали дозволяють військовим взагалі мати зв'язок.

Що відомо про запропоновану США угоду

11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. Вже наступного дня Штати передали Україні попередній документ угоди про партнерство у видобутку корисних копалин.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни. Зеленський відмовився підписувати цей документ. За його словами, він не містить достатніх гарантій безпеки для України та не захищає інтереси держави. У Білому домі назвали рішення глави України "недалекоглядним".

Надалі США почали чинити тиск на Україну, намагаючись змусити її підписати угоду, яку спростили. В Офісі президента підтвердили, що робота над документом триває, але деякі пункти все ще викликають певні питання, зокрема, у контексті гарантій безпеки для України.

Як повідомляв "Телеграф", офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що якщо США відключать Starlink, — це буде пряма військова допомога Москві.