Без Starlink — катастрофа? Голова Ради резервістів ЗСУ поставив крапку в питанні

Іван Тимочко розповів, як ЗСУ забезпечують зв'язок на лінії фронту

Багато хто вважає, що без супутникової мережі Starlink (яку то погрожує, то не погрожує відключити Ілон Маск), Україна не може вести бойові дії. Однак це не зовсім так. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів військовий експерт і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, Збройні сили України мають власний автономний зв'язок, який не залежить від зовнішніх постачальників. Ми маємо свої вузли зв'язку та станції, призначені спеціально для військових потреб.

— Starlink виконує лише допоміжну роль, зокрема для управління безпілотниками та швидкого обміну інформацією через інтернет. Основний обмін закритою інформацією та управління військовими операціями здійснюється через власні канали зв'язку, що дає Україні незалежність від зовнішніх систем, — наголосив він.

Також Тимочко зазначив, що Starlink — не єдина супутникова мережа, яка надає послуги зв'язку.

— Є й інші компанії, які пропонують аналогічні сервіси. На сьогодні розглядається можливість заміни Starlink іншими постачальниками, зокрема французькою компанією Eutelsat, яка має власну супутникову мережу, — додав він.

Безумовно, для військових, які активно використовують інтернет і соціальні мережі для відкритого зв'язку, відмова від Starlink може створити певні труднощі. Проте, основне управління і координація військових дій здійснюється через спеціальні військові канали зв'язку та мобільні станції, які забезпечують надійний зв'язок навіть на глибоких ділянках фронту.

— Насправді радіус дії Starlink є доволі обмеженим з військової точки зору, — говорить експерт.

Крім того, Тимочко нагадав про бізнесові та репутаційні наслідки для компанії Starlink, оскільки Україна входить до трійки країн, які приносять найбільший дохід цій корпорації. Також у світі понад 180 країн, і серед них є 20 найбільших економік (G20), які здатні запропонувати альтернативи для військових потреб.

Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що його країна закупить додаткові 5 000 терміналів Starlink для зміцнення інтернет-зв’язку в Україні, підкресливши стратегічне значення цього кроку. Для Польщі вигідно тримати фронт якомога далі від Варшави.

Водночас, як вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, можливе відключення послуги супутникового зв’язку Starlink для України стане ознакою ненадійності постачальника, отже, знадобиться інший. Хоча власник Starlink Ілон Маск вже заявив, що про відключення мова начебто не йде.