Буданов поставив крапку у питанні блокування Starlink в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі жодної системної роботи щодо блокування Starlink в Україні не ведеться. Він закликав не панікувати та заспокоїтися з цього питання.

Про це він повідомив під час форуму "Україна. Рік 2025".

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що в України є альтернативи Starlink, і незабаром відповідні міністерства представлять детальну інформацію.

"Ми вже працюємо над цим, альтернативи є. Розголосимо скоро разом із Мінцифри, Мінстратпромом і нашими колегами зі Збройних сил", – зазначив Умєров.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що США можуть відключити Україну від супутникової мережі Starlink, якщо Київ не погодиться підписати угоду про рідкісноземельні копалини.

За даними джерел видання, це питання обговорювалося на переговорах між американськими та українськими чиновниками після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента. Також ця тема порушувалася на зустрічі спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога із Зеленським.

"Україна працює по Starlink. Він є дуже важливим для них. Втрата Starlink… стала б серйозним ударом", – зазначило джерело Reuters.

Водночас у Центрі протидії дезінформації при РНБО України закликали не панікувати через новини про можливе відключення.

"По-перше – не відключають. По-друге – є альтернативні речі, які на фронті працюють", – наголосив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що волонтер Марія Берлінська закликала військових подбати про зв’язок.