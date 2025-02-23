"Маємо бути готовими": Зеленський висловився про ризики відключення Starlink

Відключення "Старлінків" стало б серйозним гуманітарним викликом для України

Ніхто не говорив Україні про відключення Starlink, проте ця тема вже прозвучала у ЗМІ. Тому треба бути готовими до найгіршого варіанту.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у неділю 23 лютого. Виступ транслювався у його youtube-каналі.

"Натяків не було. У медіа це бачили. Маємо бути готовими? Так", — сказав він.

За словами Зеленського, зараз в Україні працює 45 тисяч систем Starlink. Він додав, що "тисячі" з них підтримують життєдіяльність лікарень, дитячих садків, шкіл та університетів.

Він зазначив, що за функціонування "Старлінків" в Україні щомісяця сплачують гроші Польща та Німеччина.

"Тому вважатимемо, що на сьогодні немає таких ризиків. Але хто поінформований, той… ", — закінчувати фразу Зеленський не став.

Як повідомлялося раніше, видання Reuters повідомляло, що США нібито погрожували Україні відключити Starlink, якщо вона не підпише угоду щодо мінералів. У ЦПД при РНБО після цього спростували інформацію, а також запевнили, що українські військові мають альтернативні системи. Глава SpaceX (куди входить Starlink) Ілон Маск також спростував цю інформацію.