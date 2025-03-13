Путін маніпулюватиме, а Трамп тиснутиме на Україну: політолог дав прогноз щодо переговрів з Росією

Обіцянки Трампа запровадити проти Росії найжорсткіші санкції навряд чи чогось варті

Путін абсолютно точно підготував "великий набір кроків", які допоможуть йому вправно "маневрувати" під час переговорів щодо перемир’я з Україною. Однак він однозначно не пускатиме у хід усі свої "козирі" до особистої розмови з Дональдом Трампом.

Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". За словами політолога, Захід лякає така "неоднозначна" позиція Путіна і у питанні встановлення миру Трамп може почати більше тиснути на Україну, ніж на РФ.

"На жаль, російська позиція щодо мирних переговорів лякає Захід. І саме тому Захід у багатьох питаннях буде готовий дивитися на якісь речі, скажімо так, поблажливо та спокійно реагувати на це", — зазначив Євген Магда.

На думку політолога, Путін зрештою не погодиться на якісь перемир’я, але він протягом деякого часу маніпулюватиме і говоритиме фрази на кшталт "і так, і ні", "так, але є нюанс", "так, але давайте подивимося на це з іншого боку".

Крім цього проблема полягає й у тому, що обіцянки Трампа запровадити проти Росії найжорсткіші санкції навряд чи чогось варті, оскільки і обсяг торгівлі, і номенклатура торгівлі між Сполученими Штатами та Росією є такими, які не дозволяють це зробити.

"Тому це все буде складно і зрозуміло, що Трамп все більше нервуватиме і намагатиметься в цій ситуації, на мою думку, на жаль, сильніше тиснути на Україну, а не на Росію", — резюмував Євген Магда.

Нагадаємо, Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного припинення вогню на фронті на 30 днів, за умови, що Росія також дасть свою згоду. Вашингтон зобов’язався поінформувати російську сторону про результати переговорів у Саудівській Аравії та з’ясувати, чи Москва готова припинити війну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 13 березня переговори Лукашенка та Путіна розпочалися із заяв білоруського лідера щодо закінчення війни в Україні. За словами Лукашенка, Росія має "великі козирі" в ситуації в Україні, тому домовитися про врегулювання вдасться тоді, коли Москва "їх дістане".