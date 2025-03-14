"Занадто тісні зв'язки": що американці думають про відносини Трампа з Росією

Рейтинг підтримки Трампа залишається стабільним на рівні 44%

Дональд Трамп занадто тісно пов’язаний з Росією, вважає понад половина американців (56%), які стурбовані цим фактом. Таку думку, зокрема, має кожен четвертий республіканець.

Як свідчать результати нового опитування Reuters/Ipsos, американці стурбовані, що чинний президент США радикально змінює зовнішню політику Штатів. Близько 56% респондентів, серед яких 89% демократів і 27% республіканців, згодні з твердженням, що Трамп занадто близький до Москви. Водночас 40% опитаних не погодилися з цим, ще 4% не відповіли на запитання.

Як американці ставляться до допомоги Україні в обмін на корисні копалини

При цьому майже половина респондентів (44%) підтримують план Трампа щодо "обумовлення військової підтримки США для України отриманням США частки мінеральних багатств України". На підтримку цієї ідеї висловилися дві третини республіканців та кожен п'ятий демократ.

Чи підтримують жителі США плани Трампа щодо Канади, Гренландії та Панамського каналу

Лише 17% респондентів, у тому числі 26% республіканців, підтримали бажання Трампа поглинути Канаду. Проте його ідея захоплення Гренландії та Панамського каналу більш популярна серед американців. 65% республіканців заявили, що погоджуються з твердженням, що "США мають взяти під контроль Панамський канал, щоб захистити свою економіку". Близько 89% демократів не погоджуються з цим твердженням.

Майже половина (45%) республіканців згодні, що США повинні "взяти під контроль Гренландію, щоб армія США могла краще охороняти країну". Проти цієї ідеї виступили 88% опитаних демократів.

Як розповідав "Телеграф", 13 березня Трамп прокоментував низку гучних заяв свого російського колеги Володимира Путіна. Глава США сказав, що сподівається на вірні кроки Москви та хотів би бачити припинення вогню з російської сторони.