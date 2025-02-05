Навіщо Трампу Гренландія? Експерт з США назвав 5 справжніх причин

Відомий американський експерт Ендрю Міхта розповів про геополітичну важливість Гренландії

Сполучені Штати розглядають Гренландію як стратегічно важливий регіон у системі оборони та стримування військової експансії Росії та Китаю. А також країна багата на критично важливі мінерали, що інтереси США щодо їхнього видобутку та контролю.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" — "Росія — бліда тінь СРСР, а Китай діє складніше" повідомив відомий американський експерт Ендрю Міхта з Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США. Він детально розповів про геополітичну важливість Гренландії та позицію адміністрації Сполучених Штатів щодо цієї арктичної території.

"Якщо взяти Гренландію, то Сполучені Штати мають там військову базу, яка фактично є станцією моніторингу. Йдеться про приблизно 200 американських військових і близько 450 цивільних осіб, розміщених там. Данці, своєю чергою, мають близько 70 своїх військовослужбовців. Це критично важливо з точки зору нашої системи повітряно-ракетної оборони та здатності запобігти мілітаризації регіону з боку Росії та Китаю", — сказав він.

А ось другий аспект полягає у тому, що китайці поводяться надзвичайно наполегливо, намагаючись увійти до Арктичної ради — міжурядовий форум високого рівня, який займається питаннями країн Арктики. Вони прагнуть брати участь у судноплавстві та навігації.

"На мою думку, президент посилає сильний сигнал, заявляючи, що ми будемо протистояти цьому і не дозволимо їм розширювати свій вплив", — каже Міхта.

За його словами, третій аспект — це торгівля. Він каже, що дорога з Європи до Азії північним маршрутом займає близько 14 днів, на відміну від інших маршрутів. В американського судноплавства на це йде близько 20 днів.

"Це критично важливий торгівельний маршрут", — акцентував американський експерт.

Міхта додав, що у Гренландії є надзвичайно важливі мінерали. Уряд Данії не був достатньо ефективним в управлінні островами [які є автономними територіями країни].

"Тому я вважаю сильною заяву про те, що Гренландія є стратегічно важливим регіоном, який Сполучені Штати зобов’язуються захищати та, перш за все, не дозволити Росії та Китаю отримати там вплив", — зауважив він.

У підсумку він сказав, що існує так званий GIUK-прохід між Гренландією, Ісландією та Великою Британією. Трохи далі від нього розташована більшість російських ударних підводних човнів.

"Тож, Гренландія надзвичайно важлива для нашої оборонної позиції на Півночі", — закінчив Міхта.

Раніше "Телеграф" писав, що у Франції жорстко відреагували на заяви Трампа щодо Гренландії.