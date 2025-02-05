Трамп хоче взяти під контроль Сектор Гази. Що відповів Нетаньягу

На його думку, там могли б жити "люди світу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що США візьмуть під контроль зруйнований війною Сектор Гази. Глава США хоче перетворити його на "Рів'єру Близького Сходу".

Таку заяву американський лідер зробив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який перебуває у США, повідомляє CNN. Жодних деталей плану Трамп не розповів.

"Ми будемо володіти ним і відповідатимемо за демонтаж усіх небезпечних бомб, що не вибухнули, та іншої зброї на місці. Якщо це буде необхідно, ми це зробимо, ми візьмемо на себе цю частину, ми збираємося розвивати її, створювати тисячі й тисячі робочих місць, і це буде те, чим може стати весь Близький Схід", – заявив глава США.

Відповідаючи на запитання, хто там житиме, Трамп сказав, що Сектор Гази може стати домом для "людей світу". Він додав, що згодом він може перетворитися на "Рів'єру Близького Сходу". Президент США заявив, що відвідає Сектор Гази, Ізраїль та Саудівську Аравію, не уточнивши термінів.

Як до ідеї Трампа ставиться Нетаньягу

Своєю чергою Нетаньягу сказав, що Трамп "мислить нестандартно зі свіжими ідеями". Глава Ізраїлю додав, що лідер Штатів "виявляє готовність порушити традиційне мислення".

"Я думаю, що це може змінити історію. І я думаю, що дійсно варто піти цим шляхом", — резюмував Нетаньягу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 3 лютого мали початися переговори про реалізацію другої фази припинення вогню в Секторі Гази, яке було укладено між Ізраїлем та проіранським терористичним угрупованням ХАМАС. Другий етап означає фактичне завершення війни в Секторі Гази та передбачає виведення ізраїльських військ, третій етап стосується післявоєнного відновлення регіону.