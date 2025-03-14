Чому українцям недоступні ліки від раку: експерт назвала дві проблеми

Існують інноваційні препарати, здатні лікувати онкозахворювання

Українські пацієнти з важкими захворюваннями стикаються з величезними проблемами у справі забезпечення їх необхідними ліками. Через повільність системи деякі громадяни навіть змушені вдаватися до послуг тіньового ринку без будь-яких гарантій збереження якості медпрепаратів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла Інна Іваненко — виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України", який об'єднує 39 громадських організацій та представляє інтереси 4,5 млн пацієнтів з тяжкими та рідкісними захворюваннями.

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За її словами, перша проблема — вартість. Тому що ліки, які застосовують для лікування, наприклад, онкозахворювань, коштують сотні тисяч гривень.

— Це непідйомні суми, адже пацієнти змушені купувати їх власним коштом, бо держава забезпечує тільки першу лінію терапії, тобто базові лікарські засоби. Але коли йдеться про агресивні форми хвороби, онкологію легень, меланому, різні види раку грудей, і є потреба в другій, третій лініях лікування, для яких застосовуються інноваційні препарати, то ці ліки недоступні. І таку дорогу терапію мала б теж оплачувати держава, — вважає виконавча директорка благодійного фонду.

Вона каже, що для цього є дві перешкоди: недостатній ресурс державного бюджету і механізм закупівлі цих ліків. У нас він прописаний і відповідає кращим міжнародним практикам.

— Це договори керованого доступу (ДКД), вони полягають в тому, що держава веде перемовини з виробниками інноваційних лікарських засобів щодо ціни. Інформація про неї є закритою й недоступна іншим країнам, щоб не було тиску на фармкомпанії з їхнього боку. Але процес настільки повільний, що за три роки роботи із застосуванням договорів керованого доступу було укладено всього 14 ДКД. При цьому лише два препарати — для лікування онкології та спінальної м'язової атрофії — є новітніми для України, інші вже закуповувалися через централізовані закупівлі. А в черзі десятки препаратів! — пояснює експерт з ліків.

Друга, на її думку, проблема з ліками для тяжких захворювань — наявність препаратів на ринку.

— Наприклад, зараз багато дітей з різними розладами, серед яких гіперактивність, дефіцит уваги тощо, для лікування яких призначають терапію. Та рекомендовані препарати просто відсутні в аптеках. Натомість у нас є "сірі" аптеки, які ввозять такі препарати, навіть не зареєстровані в Україні, продають через телеграм-канали. Звісно, це ризик, адже невідомо, чи не були порушені правила транспортування та зберігання, чи це взагалі не підробка. Але люди купують від безвиході або намагаються самі провезти через кордон. Йдуть на таке, бо потрібно лікувати дітей, — каже Інна Іваненко.

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