Ціну топ-100 ліків в Україні знижено? Експерт вказала на цікаву деталь

Середня вартість одиниці препарату становить 115 грн

На виконання рішення Ради національної безпеки та оборони щодо зниження цін на медичні препарати з 1 березня в Україні на 30% подешевшала сотня препаратів. Однак виробники дуже оригінально підійшли до питання здешевшання ліків.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла Інна Іваненко — виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України", який об'єднує 39 громадських організацій та представляє інтереси 4,5 млн пацієнтів з тяжкими та рідкісними захворюваннями.

Більше читайте у публікації: "Аскорбінка подешевшала": що реально дасть зниження цін на ліки і чого чекати важкохворим".

За її словами, експерти проаналізували ціни на онлайн платформі tabletki.ua і констатували, що національні виробники знизили ціни на топ-100 препаратів, як це було прописано в рішенні РНБО.

— Але цікава деталь, на медикаменти, які не увійшли до переліку, навпаки вони трохи підвищили ціни і таким чином, думаю, збалансували свої витрати, — каже виконавча директорка благодійного фонду. — Наприклад, краплі від закладеності носа одного з виробників зі списку подешевшали, тоді як спрей цієї ж марки подорожчав. При цьому ми побачили незначне (на 10%) зростання вартості на іноземні лікарські засоби. У цей список увійшли й так недорогі препарати. Всі жартували, що подешевшає аскорбінка, вартість якої всього 7 гривень. А загалом середня ціна ліків у цьому списку — жарознижувальних, знеболювальних, ліків проти застуди, шлунково-кишкових та серцево-судинних захворювань — 115 гривень.

На думку Інни Іваненко, це була швидка ручна ініціатива.

— Але в законі й в рішенні РНБО прописані складніші кроки, які мають вплинути на зниження цін. Подивимось, як вони спрацюють. Один з таких — реферування та декларування ціни на всі лікарські засоби, тобто їх формування залежно від цін у європейських країнах, — відкреслила вона.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що після втручання держави у регулювання цін на медпрепарати з деяких аптек зникли імпортні ліки для діабетиків.