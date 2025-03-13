Зростає швидше за інфляцію. Хто і чому піднімає ціну ліків в Україні

Аптеки є монополістами з продажу ліків, а платить за все кінцевий споживач

Представники фармбізнесу та аптечної спільноти України критикують Закон №4239-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів…" за його норму про включення до Нацкаталогу ліків тільки препаратів, за якими виконано вимогу щодо ціни. За їхніми словами, це може призвести до зникнення певних медпрепаратів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла Інна Іваненко — виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України", який об'єднує 39 громадських організацій та представляє інтереси 4,5 млн пацієнтів з тяжкими та рідкісними захворюваннями.

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За її словами, зараз тривають наради, консультації з цього приводу на рівні МОЗу та за участі заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.

— Всі заяви про те, що ми не зможемо виконати умови, ми підемо з ринку, ретельно вивчаються і шукаються варіанти, як зробити так, щоб всі продовжували працювати, а ціни знижувались, — каже експертка з питань ліків.

Вона пояснила, що скептично ставиться до цього галасу, бо ціни навіть на вітчизняні ліки в Україні дуже високі.

— Виробники за 2024 рік підняли їх в середньому на 130%, тобто ріст швидший за інфляцію (за даними Держстату, інфляція 2024 становила 12%. — Ред.). Та й збільшення ціни відбувається на кожному етапі, бо є імпортер, є дистриб'ютор, є аптека — всі хочуть заробляти, а платити маємо ми з вами. До того ж у нас аптеки теж монополісти, адже продавати лікарські засоби можна тільки в них. При тому, що в Європі певні препарати можна купити на заправках та супермаркетах.

Тож тут великий комплекс факторів, який впливає на кінцеву ціну. Але з огляду на ситуацію все-таки державне регулювання на часі. — додала Інна Іваненко.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", як в Україні визначатимуть ціну ліків, щоб вона була як у Європі.