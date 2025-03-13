Буде як у Європі. Як в Україні визначатимуть ціну ліків

Процедура реферування цін на весь ринок ліків вводиться вперше

В Україні буде запроваджено — реферування та декларування ціни на всі лікарські засоби, тобто їх формування відбуватиметься з огляду на ціни у низці країн Європи. Для порівняння братимуть вартість медпрепаратів у сусідніх Польщі, Словаччині, Чехії, Латвія, Угорщині, Молдові, Румунії та Болгарії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла Інна Іваненко — виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України", який об'єднує 39 громадських організацій та представляє інтереси 4,5 млн пацієнтів з тяжкими та рідкісними захворюваннями.

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За її словами, при визначенні вартості препаратів МОЗ буде орієнтуватися на країни з дійсно помірними цінами на ліки.

— Перелік визначений у проєкті постанови Кабміну "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби", що перебуває на громадському обговоренні. А розрахунки проводитимуться таким чином: беруться чотири найнижчі ціни на препарат в референтних країнах, відкидається найменша і на основі трьох, що лишились, виводиться середній показник. Це й буде гранична референтна ціна для України. Й таким чином ми вийдемо на наближену до європейських країн ціну на медикаменти, — каже експертка.

Вона пояснила, що процедура реферування цін на весь ринок ліків вводиться вперше.

— До цього реферування цін застосовувалось лише в рамках програми "Доступні ліки" для реімбурсації (часткового чи повного відшкодування вартості ліків, відпущених за рецептом коштом Держбюджету. — Ред.) Так це і в Європі працює. Все, що відшкодується, відповідно реферується з іншими країнами, але це 70% ринку аптечних препаратів. А в Україні лише 7%. Й на цю частку ліків ціни будуть реферуватися, як і раніше, а на решту, які не входили до програми "Доступні ліки", а їх багато, реферування буде відбуватися за новою процедурою, — додала Інна Іваненко.

Нагадаємо, раніш вона пояснила, чи знизили ціну топ-100 ліків виробники.