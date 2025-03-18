Готуйте парасольку та сонцезахисні окуляри: яким буде кінець березня в Україні

Температурні гойдалки та опади: прогноз погоди на березень.

З 26 по 31 березня 2025 року в Україні очікується холодна весна з періодичними опадами та температурними коливаннями. За прогнозами синоптиків, останній тиждень березня принесе як дощі, так і сніг у різних регіонах країни.

Згідно з даними сайту Ventusky в кінці березня в Україні очікується така погода:

26 березня

У східних областях, зокрема Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській, можливі короткочасні опади у вигляді дощу та снігу. Вночі температура повітря продовжить опускатися нижче 0 градусів, тоді як вдень очікується потепління.

27 березня

Дощі пройдуть лише в деяких західних регіонах, зокрема Львівській, Рівненській та Волинській областях. В інших частинах країни буде без опадів.

28 березня

Західні та центральні регіони очікуються дощі з температурою від +8 °C до +15 °C.

У східних та південних регіонах погода буде хмарною з можливими дощами, температури від +9 °C до +15 °C.

Північні регіони. Прогнозуються дощі з температурою від +8 °C до +15 °C.

29 березня:

Західні та центральні регіони: Погода буде сонячною з температурою від +12 °C до +17 °C.

Східні та південні регіони: Очікується сонячно з температурою від +11 °C до +17 °C. Північні регіони: Прогнозується сонячна погода з температурою від +11 °C до +17 °C.

30 березня:

Західні та центральні регіони: Погода буде ясною з температурою від +11 °C до +15 °C.

Східні та південні регіони: Очікується ясна погода з температурами від +10 °C до +15 °C.

Північні регіони: Прогнозуються ясні умови з температурою від +10 °C до +15 °C.

31 березня:

Західні та центральні регіони: Погода буде хмарною з температурою від +12 °C до +16 °C.

Східні та південні регіони: Очікується хмарно з температурами від +11 °C до +16 °C.

Північні регіони: Прогнозується хмарна погода з температурою від +11 °C до +16 °C.

Останній тиждень березня в Україні обіцяє бути примхливим у погодних умовах: від дощів і снігу на початку тижня до сонячних і ясних днів ближче до кінця. Температурні коливання додають контрасту, змінюючись від морозів уночі до помірного тепла вдень. Тож українцям варто бути готовими до різних сценаріїв: тримати парасольку напоготові й водночас готуватися до тепліших і сонячних днів. Незважаючи на примхи весняної погоди, останній тиждень березня вже дає відчуття наближення справжнього тепла.

Раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями в Україні продовжиться похолодання. У деяких областях температура повітря сягатиме -9 градусів у нічний час. Проте вже ближче до кінця робочого тижня варто чекати на потепління.