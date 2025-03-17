До -9 градусів: на Україну насувається сильне похолодання, названа дата (карта)

Синоптики озвучили прогноз на найближчий тиждень

Найближчими днями в Україні продовжиться похолодання. У деяких областях температура повітря сягатиме -9 градусів у нічний час. Проте вже ближче до кінця робочого тижня варто чекати на потепління.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики зазначають, що найхолоднішим днем цього тижня стане 18 березня, а вже після цього почнеться потепління.

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Так, у вівторок, 18 числа, у західній частині країни температура повітря вдень буде на рівні +3…5 градусів. А вночі стовпчики термометрів опустяться до -7...9 градусів у ряді областей. У решті буде до -6 градусів вночі. А вдень – до +5 градусів.

19 березня розпочнеться невелике потепління. Температура повітря вдень та вночі збільшиться на кілька градусів у всіх областях. Вона опускатиметься максимум до -6 градусів у західних областях.

20 березня погода все більше налагоджуватиметься. Хоча вночі ще спостерігатимуться мінусові температури, але максимум уже буде -3.

У п’ятницю, 21 березня, температура повітря сягатиме вже +12.. +15 градусів. А вночі у низці областей може опускатися до -2.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли зіпсується погода в Україні у березні. За його словами, спостерігатиметься підвищена активність циклонів та атмосферних фронтів. На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.