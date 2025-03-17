Сильна магнітна буря має звершитись, але попереду ще одна: прогноз на березень

На оновленому графіку коливань є ще одна магнітна буря

Затяжна магнітна буря, яка вирувала протягом всього минулого тижня, прогнозується й у понеділок, 17 березня. Є ймовірність, що її сила спаде вже скоро, однак вчені попереджають, що прогноз може не виправдатись і шторм продовжиться.

Оновлений графік геомагнітних штормів оприлюднив сайт Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Згідно з його даними, наразі, 17 березня, тримається 5-бальна сильна магнітна буря.

Вже наступного дня, 18 березня, її сила впаде до 4 балів, тобто до середнього шторму.

Додамо, що, окрім них, в кінці березня також очікуються дві магнітні бурі 4 та 5 балів. Вони мають відбутись 27-28 березня, у четвер-середу.

Вчені пояснили, графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, адже дані надходять від активності світила. Тому прогнози змінюються протягом всієї доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди щодо того, коли українцям знову чекати на підвищення температури.