Готовьте зонтик и солнцезащитные очки: каким будет конец марта в Украине

Температурные качели и осадки: прогноз погоды на март.

С 26 по 31 марта 2025 в Украине ожидается холодная весна с периодическими осадками и температурными колебаниями. По прогнозам синоптиков, последняя неделя марта принесет как дожди, так и снег в разных регионах страны.

Согласно данным сайта Ventusky, в конце марта в Украине ожидается такая погода:

26 марта

В восточных областях, в частности, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, возможны кратковременные осадки в виде дождя и снега. Ночью температура воздуха продолжит опускаться ниже 0 градусов, в то время как днем ожидается потепление.

27 марта

Дожди пройдут только в некоторых западных регионах, в частности, Львовской, Ровенской и Волынской областях. В других частях страны без осадков.

28 марта

Западные и центральные регионы ожидаются дожди с температурой от +8 до +15 °C.

В восточных и южных регионах погода будет облачной с дождями, температуры от +9 °C до +15 °C.

Северные регионы. Прогнозируются дожди с температурой от +8 до +15 °C.

29 марта:

Западные и центральные регионы: Погода будет солнечной с температурой от +12 до +17 °C.

Восточные и южные регионы: Ожидается солнечно с температурой от +11 до +17 °C. Северные регионы: Прогнозируется солнечная погода с температурой от +11 до +17 °C.

30 марта:

Западные и центральные регионы: Погода будет ясной с температурой от +11°C до +15°C.

Восточные и южные регионы: Ожидается ясная погода с температурами от +10 до +15 °C.

Северные регионы: Прогнозируются ясные условия с температурой от +10 до +15 °C.

31 марта:

Западные и центральные регионы: Погода будет облачной с температурой от +12 до +16 °C.

Восточные и южные регионы: Возможен дождь с температурами от +11 °C до +16 °C.

Северные регионы: Прогнозируется облачная погода с температурой от +11 до +16 °C.

Последняя неделя марта в Украине обещает быть капризной в погодных условиях: от дождей и снега в начале недели до солнечных и ясных дней ближе к концу. Температурные колебания добавляют контраста, меняясь от морозов ночью до умеренного тепла днем. Поэтому украинцам следует быть готовыми к разным сценариям: держать зонтик наготове и одновременно готовиться к более теплым и солнечным дням. Несмотря на капризы весенней погоды, последняя неделя марта уже дает ощущение приближения настоящего тепла.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшие дни в Украине продолжится похолодание. В некоторых областях температура воздуха будет достигать -9 градусов в ночное время. Однако уже ближе к концу рабочей недели стоит ожидать потепления.