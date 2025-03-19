Усик провів тренування на зруйнованій ТЕС і закликав світ допомогти із відновленням української енергетики

Боксер хоче вкотре привернути увагу міжнародної спільноти до масштабу руйнувань українських енергетичних обʼєктів

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик провів символічне тренування на одній з теплоелектростанцій компанії ДТЕК, яка сильно постраждала через масовані удари по енергетиці.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що Усик відвідав одну з теплоелектростанцій ДТЕК, яка зазнала суттєвих руйнувань під час багаторазових обстрілів збоку росії.

"Під час свого візиту на ТЕС Олександр Усик символічно провів тренування на зруйнованому від обстрілів блочному щиті керування, де відбувалося управління енергоблоком електростанції", — повідомили в ДТЕК.

В компанії підкреслили, що таким чином боксер хоче вкотре привернути увагу міжнародної спільноти до масштабу руйнувань українських енергетичних обʼєктів, необхідності їх тривалого відновлення та продовження підтримки у цьому.

Також чемпіон поспілкувався з енергетиками, які працюють на станції і продовжують забезпечувати її роботу навіть під час обстрілів. Усик висловив їм подяку за їх важку роботу, завдяки якій в домівках українців є світло.

Що сказав Усик

"Неймовірно, що після кожної атаки, які б масштабні руйнування не були, енергетики продовжують ремонтувати обладнання та повертають українцям світло. Ці люди й самі випромінюють світло та надію. Україні потрібна допомога світу у відновленні енергетики, це наша спільна битва", – розповів Усик.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова та Олександр Усик запустили спільну кампанію "Битва за світло". Мета кампанії – привернути увагу світу до критичного становища української енергосистеми через російські ракетні атаки, а також залучити додаткову допомогу міжнародних партнерів для її захисту та відновлення.