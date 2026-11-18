45 метрів за добу: американці назвали терміни будівництва

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Американська компанія запропонувала українському уряду відносно швидко збудувати тунель під Дніпром, який з'єднає лівий і правий береги Києва. Втім, реалізації проєкту чинить спротив українське будівельне лобі. Про це "Телеграфу" заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, через якого американська сторона звернулася з відповідною пропозицією до уряду України.

За словами парламентаря, йдеться про будівельну компанію Robbins, яка заснована в 1952 році та розташована штаті Огайо, США.

– Це світовий лідер з виробництва тунелепрохідницьких комплексів і компанія із багаторічним досвідом будівництва тунелів. Вони будували, наприклад, тунель під Ла-Маншем між Францією та Великою Британією, одну з центральних гілок метро в Сан-Франциско. У них є відповідні потужності й обладнання, яке вони самі й виробляють, – зазначив Олександр Качура.

Після російських атак на мости столиці, коли варіанти альтернативного сполучення між лівим та правим берегом стали розглядатися всерйоз, терміни спорудження подібного тунелю в Мінінфраструктури вимірювали трьома роками. Однак, за інформацією нардепа, американці пропонують зробити такий проєкт швидше.

– Час, необхідний для тунелепрохідних робіт, становить відповідно до офіційного листа приблизно від 3 до 12 місяців. У Robbins прохід – 45 метрів на добу. Це не якась фантазія чи космічні технології. Це звичайна історія, адже у світі швидко будують такі проєкти. Те, що у нас по 30 років будують невеликі мости, не означає, що у світі відбувається так само, – каже парламентар.

Звісно, мова йде про самі роботи з проходки тунелю щитом Slurry TBM (тунелепрохідницький механізований комплекс). А окрім цього потрібні ще й геологічні дослідження, проєктна документація, під'їзні шляхи, комунікації та інші приготування, що потребує часу.

Тим не менш, проєктом вже зацікавились в уряді та провели нараду з представниками американської компанії.

– Наше будівельне лобі, яке засіло в кабінетах чиновників, дезінформувало своє керівництво, сказавши, що це повністю нереальний проєкт. Та я думаю, що люди, які будували тунель під Ла-Маншем, метро по всьому світу, можуть оцінити реальність виконання робіт не гірше них. Відповідно, проєкт реальний. Та від великих українських корпорацій йде дуже великий спротив. Вони не мають цих технологій, а натомість пропонують будувати нові мости, бо мають необхідні для цього можливості. Та це не вирішує питання логістики. Якщо у ворога буде завдання їх знищити, то вони будуть їх нищити. Ми бачимо це вже зараз, – каже Качура.

Окрім того, що американці готові реалізувати цей проєкт, за словами нардепа, вони також готові залучити міжнародне фінансування. Крім того, Robbins дають гарантію від 50 років на експлуатацію своїх тунелів.

Пропускна здатність майбутнього тунелю – завдання варіативне.

– Залежно від технічного завдання, вони готові реалізувати різні варіанти. У першу чергу цю інфраструктуру повинні використовувати військові, щоб з лівого на правий берег була логістика. Завдання ворога ж не тільки в тому, щоб люди не могли на роботу дістатися, а в тому, щоб перебити логістику. І саме військові кажуть про те, що потрібні тунелі, адже понтонні переправи в разі критичної ситуації можуть бути не ефективними. І тунель – єдиний адекватний хоч і амбітний в перспективі вихід, – резюмував нардеп.