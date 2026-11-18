Американська First Lady активізувала гуманітарні, дипломатичні та медійні проєкти

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Перша леді США Меланія Трамп, схоже, заробляє власний авторитет на майбутнє без політичної опори чоловіка. Восени 2026 року вона так зосередилася на Олешках і власних ініціативах, що пропустила навіть виборчу ніч у Білому домі.

Її раптову публічну активність із підготовкою до життя після Дональда Трампа пов’язує видання Mother Jones. Дипломатичні та медійні проєкти Меланії контрастують з поразкою республіканців на проміжних виборах. Ба більше — активність першої леді також має і фінансовий підтекст.

Чому Меланії Трамп нарощує авторитет зовні "поля" чоловіка

Логіка таких дій проста: якщо 80-річний Дональд Трамп помре або остаточно втратить політичні позиції після виборів, Меланії знадобиться власна репутація, щоб не залишитися без самостійного публічного впливу. Mother Jones розглядає нинішню активність 56-річної першої леді як спробу надолужити втрачений час: до завершення перебування в Білому домі залишилося два роки.

"Її чоловік тепер – "кульгава качка". Якщо вона не може продемонструвати певну незалежність від нього або допомогти сформувати власний публічний образ та історичну спадщину зараз, то коли вона взагалі це зробить?" – сказала історикиня Університету Огайо Кетрін Джеллісон.

Восени Меланія частіше з’являлася на телебаченні, представила дитячий конкурс зі штучного інтелекту та ініціативу щодо жіночого здоров’я, майже ідентичну програмі Джилл Байден. У листопаді вона відвідала футбольний матч LSU. Водночас її не було на цьогорічному передвиборчому зібранні республіканців і вечорі спостереження за результатами виборів у Білому домі.

Восени 2026 року Меланія розширила коло власних публічних ініціатив, зокрема, відвідала футбольний матч LSU Джерело: whitehouse.gov

Чому навколо перемир’я в Олешках виникли різночитання

Найпомітнішим дипломатичним епізодом дій Меланії Трамп наразі є гуманітарна операція в окупованих Олешках Херсонської області. На зустрічі представників України та Росії в Білому домі Меланія наголосила на особистій участі в підготовці перемир’я. Як повідомив її офіс, операція дала змогу доставити допомогу та евакуювати майже 800 людей.

"Я була залучена до кожного етапу планування. Я переглядала плани розмінування, аерознімки, оцінювала дороги й обговорювала маршрути евакуації, доступ до лікарень, транспорт і медичні ресурси", – заявила перша леді США Меланія Трамп.

Операція в Олешках стала приводом для зустрічі делегацій у Білому домі Джерело: whitehouse.gov

Її старший радник Марк Бекман назвав зустріч безпрецедентною для американської першої леді. Проте є й інша версія — Ватикан пов’язував досягнення перемир’я з роботою Папи Римського Лева XIV.

Не тільки образ "миртворця": чому Меланія могла активізувати діяльність

Публічний образ має і комерційний вимір. Після фільму Melania виробництва Amazon вартістю $75 млн готується документальний серіал із двох частин. Директорка з питань американських досліджень Університету Святого Йосифа Кетрін Сіблі розкритикувала сам факт "миротворчості", назвавши його ознакою дисфункції адміністрації Білого дому та безпрецедентною монетизацією статусу першої сім’ї.

Джеллісон вважає небаченим саме масштаб заробітку родини Трампів на статусі першої сім’ї, а журналісти іронізують, що наступною амбіцією Меланії могла б стати Нобелівська премія миру, якої так прагнув її чоловік.

Як її зусилля оцінили в Україні та за що дали орден

В Україні участь Меланії позитивно оцінив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, попередні формати не давали результату, а після її долучення місія в Олешках вдалася. Найскладнішим він назвав забезпечення тривалого режиму тиші на великій території.

Президент Володимир Зеленський указом від 2 листопада 2026 року нагородив Меланію орденом княгині Ольги I ступеня. Підставою стали гуманітарна підтримка України, правозахисна й благодійна діяльність задля порятунку українських дітей та громадян, які постраждали від російської агресії, незаконної депортації й примусового переміщення.

Нагороду першій леді США передав Дмитро Лубінець під час церемонії в Білому домі 5 листопада 2026 року.

Україна відзначила гуманітарну діяльність Меланії державною нагородою Джерело: whitehouse.gov

Як повідомляв "Телеграф", Кіт Келлог запропонував розглянути досвід гуманітарної місії в Олешках як один із можливих кроків до припинення вогню. Він вважає, що цей підхід може допомогти скоротити втрати.