Квартирний і будинковий лічильники по-різному впливають на суму нарахувань

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Власники квартир можуть отримувати платіжки за опалення, навіть якщо місяцями не живуть у помешканні та не вмикають батареї. Причина — особливості нарахування плати за централізоване тепло.

На суму в рахунку впливають наявність лічильників, площа житла та витрати на опалення спільних приміщень. "Телеграф" розповість, чому порожня квартира не звільняє від оплати та чи можна уникнути таких нарахувань.

За що платять, коли вдома нікого немає

Опалення багатоповерхівки не закінчується на батареях у кімнатах. Тепло витрачається на під’їзди, сходові клітки й коридори, допоміжні приміщення – зокрема підвали та горища. Ще одна складова – тепловіддача стояків, трубопроводів та обладнання за межами квартир, які забезпечують доставку тепла будинком. Разом це загальнобудинкові потреби на опалення – ЗПО.

Ці витрати розподіляють між усіма власниками приміщень. Обов’язок залишається навіть у тих, хто законно відключив квартиру від центрального опалення та встановив індивідуальне: спільна система будинку продовжує працювати.

Водночас окремий рядок "ЗПО" є не в кожній платіжці. Якщо всі приміщення отримують центральне опалення й квартирних лічильників немає, весь обсяг за будинковим приладом розподіляють пропорційно до площі приміщень. Спільні витрати вже входять у цей розподіл – тому власник порожньої квартири також отримує рахунок.

Чому квартирний лічильник не гарантує нуля

Будинковий лічильник фіксує все тепло, яке надійшло до будівлі. Квартирний допомагає визначити обсяг на обігрів конкретного помешкання, але до нього додається частка загальнобудинкових потреб. Для квартир без власного приладу в такому будинку споживання визначають розрахунково.

Будинковий прилад обліковує все отримане тепло, зокрема витрати на спільні приміщення та систему опалення Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для помешкань з індивідуальними лічильниками Методика № 315 передбачає мінімальну частку споживання – не менше 50% від середнього споживання тепла на 1 м² у будинку. Якщо показання нижчі за цей поріг, різницю донараховують. Пояснення просте: навіть із закритими батареями квартира отримує тепло від стояків і сусідніх приміщень.

Для квартир без лічильників Методика також передбачає верхню межу споживання. Вона обмежує обсяг тепла, який перерозподіляють на таких споживачів, коли сусіди з приладами обліку суттєво скорочують власне споживання.

Якщо ж будинкового лічильника ще немає, застосовують норму, встановлену органом місцевого самоврядування, роз’яснює НКРЕКП. Виконавець послуги щомісяця коригує її за фактичною кількістю годин постачання тепла та середньомісячною температурою зовнішнього повітря.

Як визначають частку тепла на весь будинок

Коли в будинку без квартирних лічильників є приміщення з індивідуальним опаленням, ЗПО виділяють окремо. Підключені до центрального опалення споживачі оплачують обігрів квартири та спільні потреби. Відключені – ЗПО, а за наявності відповідного нарахування також тепло від транзитних трубопроводів.

Обсяг спільних потреб визначають за проєктними даними будинку або результатами енергоаудиту. Якщо потрібних даних про площі спільних приміщень та/або трубопроводи немає, застосовують спрощений метод:

для будинків на 1–5 поверхів це 25% загального обсягу тепла на опалення;

на 6–10 поверхів – 20%;

понад 10 поверхів – 15%.

Наприклад, за наведеним підприємством розрахунком, п’ятиповерхівка за місяць спожила 10 Гкал. За спрощеним методом на ЗПО припадає 10 × 25% = 2,5 Гкал, які розподіляють між усіма власниками пропорційно до площі їхніх приміщень. Решта 7,5 Гкал припадає на опалення квартир, підключених до центральної системи.

Чи можна не платити, якщо ніхто не проживає

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" дозволяє за певних умов не оплачувати окремі комунальні послуги, якщо мешканці відсутні понад 30 календарних днів і можуть це документально підтвердити. Однак централізоване опалення є винятком. Як пояснює НКРЕКП, правило про несплату за період тимчасової відсутності на цю послугу не поширюється.

У будинках до п’яти поверхів на загальнобудинкові потреби може припадати чверть тепла Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Якщо сума в платіжці здається завеликою, власник може звернутися до постачальника та попросити детальний розрахунок. Зокрема, варто перевірити показники лічильників, площу квартири та правильність розподілу загальнобудинкових витрат.

Як повідомляв "Телеграф", урядова постанова, що діє з 1 січня 2026 року, передбачає автоматичний перерахунок плати за відсутнє опалення.