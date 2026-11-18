Які міста під найбільшою загрозою зневоднення і скільки літрів треба запасти

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У Telegram-каналах з'явилася інформація, що взимку мільйони українців можуть залишитися не лише без світла й опалення, а й взагалі без води. Найуразливішими називають Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Кривий Ріг та прифронтові міста. Приводом для таких повідомлень стала заява президента Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитра Новицького, який попередив про ризик масштабних перебоїв із водопостачанням.

Наскільки готові водоканали до тривалих блекаутів і чи є альтернативні джерела водопостачання — з'ясовував "Телеграф".

Не ракети по водоканалах, а відключення світла: три групи міст за рівнем ризику

Головною загрозою є не прямі удари по водоканалах, а тривалі знеструмлення, через які можуть зупинитися насосні станції та припинитися подача води. За оцінкою Дмитра Новицького, приблизно 80% проблем із водопостачанням пов'язані з електроенергією. Водоканали є одними з найбільших споживачів електрики в містах. Коли виникають проблеми в енергосистемі, насоси зупиняються, навіть якщо самі водопровідні станції не пошкоджені.

Проблеми з водопостачанням у Києві вже виникали після російських атак на енергетичну інфраструктуру. З останніх — 3 листопада удар по енергосистемі призвів до перебоїв у роботі насосного обладнання, а 5 листопада через аварійні знеструмлення об'єктів "Київводоканалу" перебої з водою спостерігалися в усіх районах столиці.

Новицький умовно поділяє міста на три групи:

Міста, які вже втратили джерела води. Миколаїв із 2022 року отримує з кранів технічну воду через руйнування водогону з Дніпра. Від Каховського водосховища залежали Нікопольщина, Марганець і частково Кривий Ріг. До цієї групи також належать прифронтові громади Донеччини, Херсон, Харківщина та Сумщина, де воду подають за графіком. Загалом ідеться про сотні тисяч людей. Великі міста, де вода є, але водопостачання залежить від електрики. Це Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Кривий Ріг. Після масованих атак на енергетичну інфраструктуру в цих містах падає тиск у мережах або вода зникає на кілька годин чи навіть на добу. Тут живе понад 10 мільйонів людей. Міста, які залежать від одного джерела води. Найвідоміший приклад — Одеса. Місто значною мірою залежить від одного водозабору на Дністрі. Якщо його пошкодять, відновлення водопостачання може тривати не дні, а тижні.

"З водою я проблем не бачу": чому Шира не поділяє тривоги

Експерти по-різному оцінюють ризик масштабних перебоїв із водою. Віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира вважає нереальним сценарій, за якого мільйони українців залишаться без водопостачання. Принаймні поки Росія не почне цілеспрямовано атакувати водну інфраструктуру.

"Нас уже почали тренувати. Ми побачили: якщо немає електрики, то немає й води. Тому водоканали активно встановлюватимуть генератори, і ця проблема набагато зменшиться. Ризик відсутності електрики великий, але з водою я жодних проблем не бачу", — каже Шира в коментарі "Телеграфу".

Водночас експерт зазначає, що найскладніша ситуація може бути в окремих великих містах. "Це не Київ. Київ в абсолютній безпеці", — підкреслює Шира.

104 генератори і одна Оболонь: що відбувається з резервним живленням

Щодо Києва Шира має конкретну інформацію: частина великих насосних станцій досі не має резервного живлення.

"Деякі великі насосні станції, і водопровідні, і каналізаційні, не забезпечені генераторами. При повному блекауті їх відключать. Якщо ж у місті буде хоч частково світло, їх заживлять як пріоритетних споживачів. Навіть 10% електрики вистачить, щоб вони працювали. Це організаційне питання", — розповів Шира.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв відзвітував, що наразі резервне живлення насосів вдалося забезпечити лише в одному районі столиці — на Оболоні.

Після переходу на генератори там годину не було води, але відтоді водопостачання працює без перебоїв. На Оболоні живуть близько 300 тисяч людей.

В інших районах роботи ще тривають. Перший етап проєкту — 104 генератори загальною потужністю 16 МВт — уже збудований. Повністю завершити його планують наприкінці року.

За словами Пантелеєва, більшість систем водопостачання та водовідведення потребують такої потужності, яку звичайні генератори не можуть забезпечити.

Причину недостатньої готовності водоканалів до блекаутів Шира пояснює спадщиною радянської системи.

"В інших країнах резервне живлення є на всіх водоканалах і каналізаційних насосних, і в мирний час. У нас так само має бути. Просто цього не зроблено, бо ми не змінювали радянську систему водоканалу. Вона досі та сама", — каже Шира.

Блекаут на 24–72 години: коли зникне вода і скільки часу потрібно для її повернення

Що станеться, якщо електроенергії не буде добу, дві або три? Якщо світло повністю зникне, а насосні станції не матимуть генераторів, припиниться подача води та виникнуть проблеми з каналізацією.

Артем Шира пояснює, що під час масштабних знеструмлень насосні станції переводять на генератори. Однак вони не можуть працювати цілодобово. Тому воду можуть подавати лише кілька годин на день.

Якщо ж у квартирах буде електрика хоча б чотири-вісім годин на добу, насоси, найімовірніше, зможуть працювати.

Час відновлення водопостачання після повернення світла залежить від розміру насосної станції.

"Усе залежить від довжини траси. Маленька насосна станція запрацює одразу, як її увімкнули. Якщо ж це велика центральна станція і труби повністю без води, то йдеться про кілька годин. Кажуть, що можуть бути й дні, але я не розумію чому. Мені здається, кількох годин достатньо", — пояснює Шира.

Вода за графіком: найгірший сценарій чи реальність цієї зими

На думку Новицького, до подачі води за графіком українським містам варто готуватися вже зараз. З огляду на інтенсивність російських атак, головне завдання на найближчі місяці — не допустити повної зупинки водопостачання.

Шира ж вважає подачу води за графіком крайнім заходом.

"Вода за графіком — це вимушений захід, коли води або світла дуже мало. У нас такого немає. Ми стоїмо на Дніпрі, і води в нас безмежно: беремо з нього 0,5% навіть за мінімального літнього рівня. Питання тільки в електриці для насосів. Якщо в місті буде хоч п'ята частина потрібної електрики, її в першу чергу спрямують на насосні станції. До того ж генераторів ставатиме дедалі більше", — каже Шира.

За його оцінкою, найгірший сценарій можливий, якщо в місті залишиться близько 10% необхідної електроенергії. Тоді світла не буде 23 години на добу, а подаватимуть його лише одну годину.

Поки що такий сценарій малоймовірний.

Водночас тимчасові графіки подачі води в Києві можливі й за іншої ситуації. Наприклад, якщо пошкодять лінію живлення окремої насосної станції, а підключити її до іншої лінії не вдасться. Тоді в деяких районах воду подаватимуть лише в певні години або не подаватимуть зовсім.

Є кілька основних проблем, які можуть ускладнити такий режим:

Залежність від електрики. Навіть для подачі води за графіком насосам потрібне живлення від електромережі або генераторів.

Навіть для подачі води за графіком насосам потрібне живлення від електромережі або генераторів. Пошкоджені лінії. Якщо насосну станцію неможливо підключити до іншого джерела живлення, воду подаватимуть лише в певні години або не подаватимуть зовсім.

Якщо насосну станцію неможливо підключити до іншого джерела живлення, воду подаватимуть лише в певні години або не подаватимуть зовсім. Брак альтернативних джерел. За словами Новицького, будівництво альтернативних джерел води — свердловин і мобільних водозаборів — займає 9–12 місяців. Тому це завдання вже на наступний рік, а не на цю зиму.

На цьому тлі, за словами Шири, Київ має кращі можливості, ніж інші великі міста.

"Поки не почалися цілеспрямовані удари по водній інфраструктурі, у Києві проблемами не пахне. В інших містах гірша ситуація. У нас щонайменше два великі водозабори і сотні свердловин. У нас усе в порядку", — стверджує Шира.

Верхні поверхи, бювети й каналізація: чи буде вода в будинках і куди подінуться стоки

Якщо централізоване водопостачання припиниться, кияни користуватимуться бюветами. Проте вони не зможуть повністю замінити централізоване водопостачання.

"Навіть якщо бювети працюватимуть цілодобово і до них стоятимуть черги, питною водою вони забезпечать лише мінімальну частку киян. У Києві живуть мільйони людей, тому замінити централізоване водопостачання бювети не можуть", — каже Шира.

Тривалі відключення електроенергії можуть спричинити проблеми не лише з водопостачанням, а й із каналізацією. Шира підтвердив, що кілька великих каналізаційних насосних станцій у Києві досі не мають резервного живлення.

"Якщо їх відключать від електрики, в окремих районах воду просто вимкнуть, щоб вона не потрапляла в каналізацію. Тобто проблеми є. Але я не думаю, що ми з ними зіткнемося", — розповів Шира.

Як діяти, якщо каналізація перестане працювати? Інструктор із виживання Ігор Молодан радить заздалегідь придбати міцні одноразові пакети.

За його словами, найбільше постраждають мешканці перших поверхів. Водночас копати вигрібні ями у дворах багатоповерхівок не обов'язково. Достатньо збирати відходи в пакети та виносити їх на смітник.

Що робити зараз: резервне живлення для водоканалів і запас води вдома

Тепер про те, як підготуватися до можливих перебоїв із водою. За словами Артема Шири, водоканали та місцева влада мають терміново забезпечити резервним живленням усі насосні станції. Для цього потрібні генератори, запаси дизельного пального та навчений персонал. Така система має працювати постійно, незалежно від того, є війна чи ні.

Дмитро Новицький також називає три основні умови, які допоможуть скоротити час відсутності води: резервне живлення критичних об'єктів, альтернативні джерела водопостачання та запаси обладнання разом із ремонтними бригадами. Водночас повністю уникнути перебоїв, поки тривають російські атаки, за його словами, не вдасться.

Щодо домашніх запасів води, Артем Шира радить дотримуватися такого мінімуму:

Питна вода: 2 літри на людину на добу. Технічна вода: приблизно 10 літрів на людину на добу — для змивання, миття та прання. Тривалість запасу: щонайменше три доби, а краще — на тиждень.

Наприклад, родині з трьох людей на три доби знадобиться приблизно 18 літрів питної та 90 літрів технічної води.