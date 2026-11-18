Відео з бодікамери може стати головним доказом у суді

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Бодікамери ТЦК обов'язкові, але запис видають не автоматично, а зберігають лише 30 днів. Що робити громадянину, який хоче переглянути запис або оскаржити дії військових, "Телеграф" з'ясував у старшого військового юриста ЮК "Приходько та партнери" Данила Гончаренка. Він розповів, куди писати, що вимагати і як діяти, якщо камера "не працювала".

Камера має працювати з першої секунди: що змінилося з 1 вересня 2025 року

З 1 вересня 2025 року бодікамери стали обов'язковими для представників ТЦК та СП (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), які працюють у групах оповіщення. Про це Данило Гончаренко розповів в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

"Відеофіксація повинна здійснюватися, зокрема, під час перевірки військово-облікових документів і вручення повісток", — каже експерт.

За наказом Міноборони № 532 запис вмикається, щойно працівник починає виконувати обов'язки, і йде безперервно до завершення заходів. Військовий також має повідомити людину, що її знімають.

Винятки теж є. Камеру можуть вимкнути, коли в кадр потрапляють військові об'єкти чи інформація з обмеженим доступом, а також для особистих потреб військовослужбовця.

Для поліцейських діє наказ МВС № 1026. Виданий портативний відеореєстратор вмикається з початку служби або спеціальної поліцейської операції й веде запис до їх завершення. Але є нюанс.

"Потрібно розрізняти обов'язок використання виданого відеореєстратора та наявність такого пристрою у кожного поліцейського", — зазначає Гончаренко.

Окремо пункт 52 Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 560, вимагає фото- і відеофіксації перевірки військово-облікових документів. Її веде представник ТЦК або поліцейський, також із визначеними винятками.

Показати відео на місці не зобов'язані, але законний шлях є

Вимагати показати запис прямо під час затримання марно.

"Безумовного обов'язку негайно демонструвати відео законодавство не передбачає", — пояснює юрист. Водночас право на доступ до запису з власною участю в громадянина є.

Рішення про перегляд, копіювання та видачу відео ТЦК ухвалює керівник відповідного центру комплектування. Так записано в наказі № 532.

Для запиту є ще дві підстави:

стаття 8 Закону "Про захист персональних даних" гарантує доступ до власних персональних даних, тому в запиті варто пояснити, навіщо потрібен запис, наприклад, для захисту своїх прав;

гарантує доступ до власних персональних даних, тому в запиті варто пояснити, навіщо потрібен запис, наприклад, для захисту своїх прав; стаття 268 КУпАП дає право ознайомитися з матеріалами справи, якщо відео вже долучили до справи про адмінправопорушення.

Куди писати: адреса, дата й окрема вимога про збереження

Копію запису теж не видадуть автоматично. Наказ Міноборони № 532 і наказ МВС № 1026 передбачають видачу відео за вмотивованими запитами.

Куди звертатися, залежить від того, хто був під час затримання:

ТЦК — у відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки;

— у відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки; поліція — в орган або підрозділ Національної поліції, де служить поліцейський, який вів запис;

— в орган або підрозділ Національної поліції, де служить поліцейський, який вів запис; обидві структури — окремі запити і до ТЦК, і до поліції.

У зверненні вкажіть дату, приблизний час і місце події, опишіть обставини, а за можливості додайте дані посадових осіб або службового автомобіля. Подати запит можна особисто через канцелярію, поштою або офіційними електронними каналами органу.

"Важливо не просто просити надати відеозапис, а й окремо вимагати забезпечити його збереження, не допускати видалення та повідомити про наявність відповідних матеріалів", — акцентує Гончаренко.

Відлік пішов: як зберегти запис довше 30 днів

Строк зберігання відео з бодікамер ТЦК становить 30 днів. Його рахують від дати завантаження запису на сервер, йдеться в наказі № 532.

Керівник ТЦК може продовжити строк, якщо запис потрібен для розгляду скарги, службового розслідування, кримінального провадження або справи про адмінправопорушення. Юрист називає це одним із найважливіших практичних питань.

Що радить Гончаренко:

Якнайшвидше подати письмову заяву про збереження відео. Прямо вказати, що запис може бути доказом можливих неправомірних дій посадових осіб, і вимагати зберегти його до завершення перевірки або суду. Одночасно подати скаргу на дії посадових осіб і отримати підтвердження реєстрації звернення. Якщо справа вже в суді, заявити клопотання про витребування відео, а за наявності підстав — про забезпечення доказів.

Сама заява ще не гарантує продовження строку. Тому юрист радить стежити за її розглядом і, якщо вдасться, отримати письмове підтвердження рішення зберегти матеріали.

Відмовили у відео: три причини, які закон дозволяє, і три адреси для скарги

У доступі до запису можуть відмовити, якщо у відео є закриті дані. За словами експерта, це персональні дані інших осіб, відомості, розголошення яких може зашкодити обороноздатності, і матеріали кримінального провадження. Доступ до них регулює кримінальне процесуальне законодавство.

Орган також може повідомити, що запис відсутній, не створювався або не перебуває в його володінні.

Гончаренко посилається на статтю 6 Закону "Про доступ до публічної інформації": обмежити можна інформацію, а не весь документ. Тому присутність у кадрі інших людей чи посадовців не означає, що закритим має бути весь запис.

"Відмова через обмежений доступ повинна бути належно обґрунтована", — підкреслює юрист. За можливості людині можуть показати ту частину відео, де немає закритих даних.

Неправомірну відмову можна оскаржити:

до керівництва відповідного органу;

до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

до адміністративного суду.

"Камера не працювала": що вимагати, якщо запису немає

Якщо в ТЦК чи поліції кажуть, що запису немає, громадянину варто вимагати письмове пояснення причин. Гончаренко радить з'ясувати, чи мав працівник бодікамеру, чи видавали йому пристрій у день події, чи є записи про технічні несправності й чи завантажували матеріали на сервер.

За потреби можна вимагати перевірити журнали видачі відеореєстраторів, облік цифрової інформації та відомості про несправності.

"Якщо буде встановлено, що посадова особа всупереч обов'язковим правилам не здійснювала відеофіксацію або самовільно вимкнула пристрій, це може бути підставою для службової перевірки та дисциплінарної відповідальності", — зазначає експерт.

Відео з бодікамери в суді: яку копію брати та чого не робити

Записи з бодікамер можна використовувати як докази в судових провадженнях. За словами Данила Гончаренка, стаття 99 Кодексу адміністративного судочинства дозволяє подавати електронні докази, до яких належать і відеозаписи. Стаття 251 КУпАП допускає відеофіксацію як доказ у справах про адмінправопорушення.

З відео можна встановити, чи пред'явили посадові особи документи, чи дотрималися процедури перевірки, чи застосовували силу, чи були підстави для затримання і які дії вчиняли учасники події.

Суд оцінює кожен запис за належністю, допустимістю, достовірністю та зв'язком з обставинами справи. Простіше кажучи, він дивиться, чи стосується відео справи, чи його можна використати як доказ і чи йому можна вірити.

"Бажано отримувати оригінальний файл або належну електронну копію, зберігати відомості про джерело та час запису й уникати будь-якого редагування матеріалів", — радить Гончаренко.

Через обмежені строки зберігання юрист радить не зволікати зі зверненням: вчасно збережений запис і законний доступ до нього можуть стати головним аргументом у справі.