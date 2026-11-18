До оцінки інженерного рішення просять залучити фахівців із мостобудування

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У Києві подали петицію про встановлення тимчасових опор під прольотами вантових мостів. Вони мають підстрахувати конструкції в разі пошкодження від ударів.

Пропозицію подав Тарас Палашинський. Автор пропонує розглянути проєктування та встановлення страхувальних конструкцій під русловими й береговими прогонами. Йдеться про інженерні опори за принципом монтажних веж із металевих труб та ферм, які використовують під час зведення мостів.

Звернення про страхувальні опори зареєстрували під номером 14618

За задумом Палашинського, у разі критичного пошкодження вантів проліт має осісти на заздалегідь підготовлені опори. Автор очікує, що це допоможе зберегти дорожнє полотно та швидше повернути міст в експлуатацію.

"Прошу Київську міську державну адміністрацію спільно з профільними інженерними інститутами (зокрема фахівцями мостобудування) провести техніко-економічне обґрунтування можливості встановлення таких страхувальних опор на стратегічних мостах столиці", – йдеться в петиції.

Зауважимо, після нічної атаки 17 листопада Південний та Північний мости повністю закривали для транспорту. На інших переправах змінили організацію руху і столиця стала в заторах. Зранку 18 листопада Північним мостом пропускали тільки громадський транспорт.

Чому вантовим мостам потрібна додаткова підтримка

У зверненні автор пояснює вразливість вантових конструкцій: великі прольоти утримує система сталевих тросів – вантів, а навантаження розподіляється завдяки балансу їхнього натягу з обох боків пілона. Палашинський описує два ризики в разі пошкодження або обриву групи вантів: падіння прогонової будови у воду через втрату підтримки та руйнування пілона через різкий дисбаланс сил натягу. За його задумом, підтримка прогону знизу зніме критичне навантаження з уцілілих вантів і вбереже пілон.

Можливість застосування тимчасових опор у разі пошкодження вантів раніше описували й експерти, наголошуючи, що подібні були застосовані на Подільсько-Воскресенському мосту. Проте потрібні бажання, кошти та технічна експертиза.

Скільки підписів потрібно для розгляду петиції

Щоб електронну петицію розглянула київська влада, вона має набрати 6000 підписів. Збір підтримки триває на сайті електронних петицій Київської міської ради.

Як повідомляв "Телеграф", захистити мости від ударів складно. Російські дрони можуть загрожувати вантам, хоча переправи мають запас міцності.