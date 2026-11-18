Деякі члени американської делегації зустріли несподіване привітання усмішками

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Президент США Дональд Трамп 18 листопада під час візиту до Філіппін почав вітатися з чиновниками, з якими щойно прибув на зустріч. Це сталося в Манілі після рукостискання з президентом країни Фердинандом Маркосом-молодшим.

Відео епізоду поширилося в мережі. На записі Трамп іде поруч із Маркосом і повторює його вітальні жести, потискаючи руки представникам власної адміністрації. Зустріч відбувалася біля президентського палацу Малаканьянг, де після взаємних привітань філіппінський лідер рушив уздовж червоної доріжки до американської делегації.

Серед присутніх були керівник апарату Білого дому Стівен Міллер, міністр фінансів США Скотт Бессент, державний секретар Марко Рубіо та міністр торгівлі Говард Латнік. На червоній доріжці також стояли торговий представник США Джеймісон Грір і заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

Як пише The Daily Beast, Міллер, Латнік і Бессент не приховували усмішок, коли американський президент почав тиснути руки своїй команді.

Члени команди усміхалися під час привітання Трампа Джерело: Carlos Barria/REUTERS

У жовтні увагу привернуло інше відео, на якому Трамп махав рукою та віддавав честь у бік ділянки біля Білого дому, що здавалася порожньою. На записі з іншого ракурсу було видно групу будівельників у віддаленні.

Як повідомляв "Телеграф", кадри появи Дональда Трампа в Білому домі 4 листопада привернули увагу на тлі чуток про його здоров’я.